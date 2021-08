Genombrott förra säsongen – så ska Leksandssonen ta nästa kliv: ”Fått nyttig erfarenhet”

Emil Heineman var länge något av en doldis i hockeysverige. Under junioråren var han en väldigt bra spelare men hade kanske inte det där lilla extra.

Det syntes också i scoutrapporterna från NHL-lagen. I januari 2020 rankades Leksandssonen som 86:e bäste spelare i Europa.

Missförstå mig rätt, det är fortfarande väldigt bra.

Men säsongen 2019-2020, när Heineman spelade i Leksands J20-lag, hände något. I den sista scoutingrankingen som kom i juni rankades han nu som 26:e bästa spelare i Europa.

Så vad var det som hände?

Heineman drog blickarna till sig när han representerade Sverige i en U:19-turnering. Där gjorde han två mål och noterades för tre passningspoäng på fyra matcher. Under samma explosionsartade säsong gjorde han otroliga 41 poäng på 29 matcher i J20-serien.

Det kunde inte gå obemärkt förbi och samma säsong gjorde han elva matcher i Leksands herrlag. Där gjorde han sina två första passningspoäng i SHL.

Säsongen 2019-2020 ledde till att Florida Panthers valde honom som 43:e spelare totalt i draften.

Under föregående säsong trejdades hans rättigheter till Calgary Flames. Scouten i Calgary Flames, Bobbie Hagelin sa så här till Sporten i våras.

– Han är en spelare som gör rätt för sig, kommer till jobbet varje dag och gör de små grejerna för att bli någon procent bättre varje dag. Det måste komma naturligt och det ser vi hos Emil. Han beter sig som en vinnare, säger Hagelin och fortsätter:

– Han är explosiv, har bra balans, orädd, bra instinkt. Gjord av rätt virke, helt enkelt. Det är en spelare som klarar av att spela i högt tempo och gör bra saker i den farten. Det är många bra detaljer i spelet som han gör. Det händer ofta saker när han är på isen.

19-årige Emil Heineman har nu gjort sin första riktiga säsong i SHL. Han gjorde totalt tretton poäng, fördelat på sju mål och sex assist. Han har använts i de flesta rollerna som går att använda honom i.

Det är en av Heinemans största styrkor, hans förmåga att anpassa sitt spel till förutsättningarna. Han var ibland en renodlad forecheckande forward som tryckte ner pucken djupt och skapade tekningar så att Leksand kunde få in Marek Hriviks kedja i offensiv tekning. En annan match var han toppforward där han utnyttjade sin smartness och sitt avslut.

Han spelade också tillräckligt bra för att få chansen att spela med Småkronorna. Där gjorde han det helt okej och noterades för ett mål på fem matcher.

Men när han sken som ljusast förra säsongen så var det med Marek Hrivik och Carter Camper i slutskedet av grundserien. Det var när Peter Cehlarik var skadad och Carter Ashton avstängd.

I lagets ledande kedja fick publiken se Heineman som sitt bästa jag.

– Helt ärligt, att ha det avslutet i hans ålder är otroligt. Han kan ha ett av ligans bästa avslut, sa Carter Camper om ynglingen efter en match mot Brynäs där Heineman gjorde mål.

Han tog chansen när han fick den och under de sista tio matcherna av grundserien gjorde han sju av sina tretton poäng. Så om vi ska prata genombrott så får vi ändå säga att det var just det. Men för att det ska vara ett genombrott så måste han fortsätta utvecklas under kommande säsong.

– Det har varit väldigt nyttigt och roligt för mig att spela med dem. Att få vara med på nära håll och se hur de hanterar vissa situationer på isen, det är otroligt hur skickliga de är. De är nog seriens bästa spelare, sa Emil Heineman till Sporten i slutet av mars.

Först och främst: Vad ska man då förvänta sig av Emil Heineman nästa säsong?

Emil Heineman spelade i snitt 12,32 minuter per match förra säsongen.

Med fokus på säsongen i sin helhet så gjorde han de målen som förväntades av honom. Han förväntades göra 6,79 mål och slutade på sju. Med lite mer istid så spår jag att han gör fler. Till och med tvåsiffrigt.

Heinemans corsi är tajt. Han ligger strax under 50 procent, vilket betyder att det är ungefär lika många skott på eget mål som motståndarnas när han är på isen. En av förklaringarna till det är att Heineman spelades i väldigt olika konstellationer under säsongen.

Här borde vi kunna förvänta oss en förbättring, med tanke på att Heineman har bevisat att han gör sig bäst i en offensiv formation. Det gör i sin tur att han förmodligen kommer att få starta flera gånger i offensiv zon och matchas mot motståndarnas mindre skickliga kedjor, för att öka chansen att göra mål.

Emil Heineman har nu fått nyttig erfarenhet av hur vad som krävs på SHL-nivå. Med det i bakhuvudet så tror jag att vi får en ännu bättre spelare nästa säsong.

Så hur borde Emil Heinemans roll se ut nästa säsong?

För att ge honom de absolut bästa förutsättningarna så ska han vara en topp sex-forward. Alltså, i en renodlad offensiv kedja som ska förväntas leverera poäng. Där tror jag att han kommer till sin rätt och det ger honom möjligheten till att utnyttja sitt avslut på bästa sätt.

Med tanke på att Peter Cehlarik lämnat, och nyförvärven är högerfattade, kommer vi kanske se Emil Heineman i en position i powerplay?

Tja, jag ser ingen anledning varför han inte skulle kunna vara ett alternativ till direktskott. Med utökad speltid i powerplay så får han också möjligheten att göra några extra mål under säsongen.

Sporten spår:

Under sitt explosionsartade år i J20 spelade han tillsammans med Nils Åman. De skapade stundtals magi och visade upp en fantastisk kemi. Jag ser inte något som skulle hindra dem från att spela bra tillsammans i SHL. Krydda den kedjan med nyförvärvet Max Veronneau så kan det bli succé.

I rätt roll med rätt omgivning och en stark sommarträning tror jag att Emil Heineman bidrar med minst tio mål och åtta passningspoäng nästa säsong.