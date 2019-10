Gamla fina låtar på SPF Hedemoras månadsmöte

Den 8 oktober mötte ett 70-80 tal SPF:are upp på oktober månads möte i Hedemora. Björn Hemstad spelade gamla rock´n´roll-låtar.

INSÄNT. Efter info av ordföranden kom en musikfråga där Nils-Erik Eriksson spelade en gammal känd låt som vi skulle känna igen och naturligtvis visste Birgitta Westholm att han spelade Misty av Erroll Garner.

Sedan kom dagens huvudattraktion: Björn Hemstad, ursprungligen från Särna, men sedan många år boende utanför Stockholm. Björn har gjort ett antal entimmes program med inspelade gamla hitlåtar.

Han spelar alla instrumenten själv och mixar därefter ihop musiken. Han sjunger sedan live och visar samtidigt ett excellent bildspel och han kåserar också mellan låtarna till bildspelet. Vi har tidigare haft besök av Björn där han körde ett Elvisprogram.

Dagens tema var Rock and Roll-generationen. Här börjar han naturligtvis med Bill Haley och Rock Around the Clock och kåserar tiden framåt med bildspel och låtar.

Björn spelar många sköna härliga hits med kända stjärnor såsom Connie Francis, Fats Domino, Lill- Babs och Siwan och alla minns vi säkert Jay Epae med Putti Putti som låg längst på listorna på Radio Nord.