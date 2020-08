Galopp för hemmahoppet Leo – norsk seger värd nära miljonen på Romme: "Jag skakar"

E3-serien för treåringar delas upp i en längre och en kortare avdelning.

På lördagen var det dags för årets andra och sista finaler över sprinterdistans med 925 000 kronor till segrande häst i både hingstarnas och stonas final.

I "killarnas" final var Hell Bent For Am favoriten att slå. Möjligen att Emilia Leo skulle kunna stick upp med sin No Doubt enligt förhandstipsen...

När loppets två mest betrodda var borta ur leken på grund av galopper redan efter några hundra meter låg fältet öppet för en skräll.

Vegan Face visade samma startsnabbhet som i kvalet och flög till ledningen från fjärdespåret och fick vinnaren Hennessy Am snett utvändigt om sig efter en bit.

Efter 1.10,5 första 500 meterna och en varvspassering i trakterna av 1.12,0 såg Conrad Lugauers Vegan Face fortfarande mycket fin ut vid ingången till den sista kurvan.

Kim Pedersens Hennessy Am lyckades dock kämpa ner ledaren och vinna med en halv längd. Segertiden 1.11,3.

Am Bloodstock i Stockholm har fött upp Hennessy Am som såldes på auktion i USA efter några starter som tvååring.

925 000 kronor in till norska ägarna Flygind Gård AB.

– Jag skakar lite! Ägarna litade på mig när vi ropade in hästen i Harrisburg och de har backat upp mig rejält. Hennessy Am är en fin häst som fortsätter utveckla sig. Det här var bara femte starten sedan han kom från USA. Han går fortfarande med skor på alla fyra, så vi har mer att gå på med honom tror vi, sade Kim Pedersen med gården i Kongsvinger nära gränsen till Sverige.

Stefan Melanders jättefavorit Hell Bent For Am galopperade bort sig i starten för Örjan Kihlström. Efter 300 meter fick hemmatränaren Emilia Leo en galopperande No Doubt i händerna.

Örjan Kihlström kommenterade galoppen med Hell Bent For Am:

– Det gick för fort och när jag skulle göra en sidoförflyttning och tålde han inte det.

Båda E3-finalerna såg överraskande vinnare och det blev svårt även på V75 i övrigt.

Inget system hittades med alla rätt och det blir jackpot på Solänget V75 på lördag med potentiella 49 miljoner till en ensam vinnare.

Jerry Riordan har vunnit E3-finalen över sprinterdistans de två senaste åren med Aetos Kronos och Betting Gangster. Nu kom Halmstadtränarens första inteckning i treåringsloppets stoavdelning.

Globalizer var segervapnet som fick inleda från ett elftespår bakom bilen med Stefan Persson som hittade tredjeparet invändigt med stoet och kunde krypa ut i den sista kurvan.

Två segrar på elva starter hade det blivit för Globalizer i karriären inför lördagen, båda tagna från ledningen. Nu spurtade hon resolut till sig segern och 950 000 kronor i förstapris.

Segertiden 1.10,9 är ett nytt svenskt rekord för treåriga ston och bara fyra tiondelar långsammare än No Doubtes nysatta svenska rekord på hingstsidan.

Endast en procent var Globalizer spelad på V75.

– Det var en överraskning för mig också från det där spåret över kort distans - men Stefan gav henne ett superlopp. Hon kan vara lite underlig och svår att hantera vissa dagar men Stefan visar mycket tålamod med henne, sade Jerry Riordan.

Starkt tvåa i loppet var M.T.Perette som fick kämpa den tunga vägen utvändigt ledaren hela loppet för Mattias Djuse, trea Hilarious Am.

E3-vinnaren Globalizer ägs av Tord Olsson från Malmö

Solvallatränaren Roger Walmann har dragit ner på antalet hästar i stallet. Norrmannen har tränat många stjärnor under karriären men hävdade på lördagen att Urban Kronos är den bäste han haft.

Kim Eriksson tog ledningen från innerspåret i silverdivisionen med sjuåringen och det blev väldigt enkelt.

– Han har varit skadad sedan han var tre år och skulle ha varit en topp om det hade gått att träna honom kontinuerligt. Utan tvekan är det här den bästa häst jag någonsin haft i träning, sa Roger Walmann efter segern, som blev en stalldubbel på V75 när Southwind Hydro spurtade in som tvåa.

I övrigt noterade vi att..

... pressen var stor på Erik Adielsson att ta ledningen i det inledande klass I-loppet. Men visst. Landets kanske startsnabbaste kusk med voltstart prickade springspåret med favoritspelade Viscount och ledde loppet runt om. Björn Goop blev närgången med Arden Wies As men löpärlige Viscount längde bara på stegen. Hemmaproffset Oskar J Andersson tränar sexåringen som tagit fem segrar på sex starter i hans regi.

– Jag trivs ganska bra från sjätte men man ska ha en kvick häst också, sa Erik Adielsson.

... det blev hemmaseger i klass II-loppet i form av Mio Flash och Örjan Kihlström. Claes Eskilsson tränar sexåringen som ägs av Ann-Charlotte Arnesson och Björn Haglund. Över de 2640 meterna serverades sexåringen ett lopp i andraparet utvändigt och avgjorde lätt upploppet ner. En skräll spelad på sex procent på V75.

... fjolårets elitloppsdeltagare och SM-vinnare Milliondollarrhyme var tillbaka igen som en vinnare. Fredrik B Larsson menade att formen var ett frågetecken och styrde ner i ledarens rygg när bilen lämnade och i den sista kurvan kom luckan som på beställning.

Ural positiv tvåa efter ett lopp utvändigt ledande Nimbus C.D. som gav upp helt från ledningen.

– Han fick ett drömlopp men nu känns det som att han är tillbaka, sade tränare Larsson.

... Emelie Persson-tränade Wingmaster vann bronsloppet för V75-dubblerade Kim Eriksson. Femåringen var bara spelad på en procent och skickade de återstående kupongerna all världens väg.

Mikael Wikner/Kanal 75