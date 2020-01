Galna statistiken – Leksand är världens populäraste lag

Eliteprospects.com innehåller statistik från såväl spelare som lag och ligor från världen över och är en välbesökt sida bland de flesta hockeyintressenter

Nu har sajten sammanfattat sitt 2019 med sammanställningar över vilka lag och spelare som drog åt sig mest intresse under året.

På listan över vilka lag som sajtens besökare oftast klickade in på fick Leksand över 320 000 besökare under 2019. Det är över 50 000 klick fler än tvåan på listan, NHL-laget Toronto Maple Leaps, och över 80 000 fler besökare än listans trea, New York Rangers.

Ännu en skräll i sammanställningen är att det fjärde mest klickade laget på sajten var SHL-nykomlingen Oskarshamn, som bland annat slog NHL-giganterna Chicago Blackhawks och Detroit Red Wings.

Även förra året var Leksand bland de mest välbesökta lagen när Eliteprospects presenterade sitt årliga besökarantal. Men då hamnade laget på tredjeplats bakom Toronto Maple Leafs och Vegas Golden Knights.

► Se hela listan här: