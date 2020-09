Galna idén: Malin ska plåtas på mc i en pool i Gustafs: "Det här har aldrig gjorts förut"

Vi måste kunna arbeta långa perioder under ytan

Fotografen Malin Kullberg älskar motorcyklar och tävlar dessutom i roadracing.

För några månader sedan föddes idén om att skapa en annorlunda bild till hennes välbesökta instagramkonto som har drygt 10 000 följare.

Kombinationen, motorcykel och pool känns inte direkt självklar, men blir nu den 12 september verklighet, när hon själv agerar modell och bokstavligen går till botten med projektet – i en pool i Gustafs, mellan Säter och Borlänge.

– Det här har aldrig gjorts förut så det är lite spännande, säger Stockholmstjejen Malin Kullberg som får hjälp av ett tiomannateam för att fixa alla detaljer på plats.

Jag har fått lära mig att titta under vattnet

Att det blev just Gustafs var lite av en slump. Att få tag i en pool att sänka ner motorcykeln i visade sig vara svårt, men till slut ledde kontakter till en privatperson i bygden.

– Han var otroligt trevlig och nappade direkt – vi kör! sa han.

En av förutsättningarna är att vattnet kan värmas till cirka 37 grader för att gänget ska kunna uthärda fotosessionen.

– Vi måste kunna arbeta långa perioder under ytan. Jag har fått lära mig att titta under vattnet och att stänga av så jag inte drar in vatten i näsan, säger hon och fortsätter:

– Jag kommer ha full utrustning på mig, alltså racingställ, hjälm, stövlar och handskar, säger Malin som också har tagit dyklektioner för att förbereda sig optimalt.

Jag inser nu att alla pusselbitar har fallit på plats

För att inte störa bilden kommer en assistent ansvara för att Malin, när hon behöver, får luft med hjälp av en slang fäst på en selfiepinne.

Projektet har växt rejält från idéstadiet och involverar nu den kände undervattensfotografen Alex Dawson som med blixtar och annan utrustning kommer förvandla poolen mer eller mindre till en studio.

Motorcykeln, en sprillans ny Honda, kommer tömmas på bränsle och oljor inför plåtningen, men för säkerhets skull är också en poolexpert från trakten engagerad för att se till vattnet är absolut kristallklart, förklarar Malin Kullberg.

Förutom undervattensbilderna kommer man även att fotografera och filma under arbetets gång för att få extra bonusmaterial.

– Det har varit mycket jobb, men jag inser nu att alla pusselbitar har fallit på plats – förväntningarna är jättehöga, säger Malin Kullberg.

– Jag är riktigt taggad!