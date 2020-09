Gå tipspromenad och samla in pengar till Världens barn

– Tidigare har vi samlat in pengar till Världens barn med hjälp av insamlingsbössor. Det går inte på grund av pandemin så vi har beslutat att göra på ett nytt sätt i år, berättar pastor Eva Reithner, Equmenia Fridhemskyrkan i Mora.

Genom att gå tipspromenaden och swisha ett bidrag till insamlingen, som i år genomförs till förmån för barns rätt till hälsa, skola och trygghet kan barn, ungdomar och vuxna vara med i Radiohjälpens insamling.

– Tipspromenaden startar vid Fridhemskyrkan och där finns också tipslappar. Frågorna är anpassade till både barn, unga och vuxna. Från kyrkan är det skyltat en bana i Mora med tio frågor. Tipspromenaden pågår under vecka 40 och de, som vill kan lämna in sina svar på söndag, berättar Eva Rethner.

På torsdag den första oktober har Röda korsets second hand butik Kupan i Mora öppet och dagskassan går den dagen till insamlingen.

– På söndag har vi en gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan. Efter gudstjänsten kan de, som vill gå tipspromenaden och Fridhemskyrkans scouter bjuder på kyrkkaffe på scouters vis.

– Företag i Mora har skänkt fina priser med friluftsanknytning till tipspromenaden. Det går också bra att sätta in pengar till Världens barn direkt via plus- eller bankgiro. Genom att ange kommunkoden, 2062, stöder deltagarna kommunens insamling för Världens Barn, säger Eva Reithner.

Målet är strax före järnvägsövergången i närheten av Vasastugan.