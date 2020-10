Fyrstämmig sång och ”krambiljetter” – Margareta fick corona-anpassad avtackning: ”Man blir ju så varm”

Det sitter i armarna och händerna på Margareta – decennierna som körledare i Falun, där otaliga sångelever, kyrkosångare och på slutet, musikaliska 70-plussare i Falun följt hennes minsta vink. På gräsmattan hemma på gården visar hon enkelt skillnaden mellan taktpinnen i en orkesterledares hand som kan ge exakta direktiv på sekunden för ett instrument.

– Med en kör blir det mer böljande, säger hon och låter sedan armarna visa hur.

Sista gången Margareta Åberg övade med sin SPF-kör var dagarna innan pandemin drog in, i början av mars.

Efter lite drygt fem decennier med musiken, bland annat på Musikskolan och Kulturskolan i Falu kommun, och i många år som barnkörledare i Falu Kristine församling, tackades Margareta av från sin sista kör den sista onsdagen i september: Falu SPF-kör, med 50 medlemmar.

Det tog ett halvår efter att hon slutade innan avtackningen blev av, pandemin kom emellan.

Hon berättar att just den inte varit det enda trevliga arrangemang som kören fått ställa in under pandemin, men hon vet att kören kommer att fortsätta sjunga tillsammans även utan henne.

Maken, pensionerade faluorganisten Mats Åberg, 85, har också varit delaktig i kören, genom att ackompanjera vid framträdanden och genom arrangemangen till flera av de sånger den sjungit under åren.

– Vi har en ganska bred repertoar, även om vi inte hänger med i de senaste årens popmusik, ler Margareta.

Paret Åberg jobbade tidigare tillsammans i Falu Kristine Församling, där Margareta var barnkörledare och Mats organist. De var studiekamrater från början.

Åren precis före pension arbetade Margareta med sångelever på Kulturskolan i Falun.

– Och jag hade fantastiska kollegor, vi hade så roligt och trevligt tillsammans.

Som yrkesverksam hoppade hon ibland in som körledare i flera kyrkokörer i Dalarna. Det var gott om ”körerbjudanden” även utanför Faluns gränser.

– Skulle jag åka någonstans så ville jag gärna till ett vackert ställe eller ha en vacker resväg dit, jag var i Gagnef och i Torsång och i Sundborn bland annat.

Efter många år som körledare hörde så SPF-kören i Falun av sig och undrade om hon kunde tänka sig att leda dem.

Jag tyckte att jag hade gjort mitt. Men sedan tänkte jag: Varför inte, jag kan köra i ett par år.

– Jag sa nej många gånger, berättar Margareta och förklarar att hon i 65-årsåldern hade börjat tänka på refrängen.

– Jag tyckte att jag hade gjort mitt. Men sedan tänkte jag: Varför inte, jag kan köra i ett par år.

Och då, var det trots allt för roligt för att sluta. Margareta stannade kvar med SPF-kören i tolv år och har övat med dem varje vecka i Nybrokyrkan i city.

– Jag brukar säga när folk frågar att man kan inte bli bättre mottagen i en kör än i denna kör. De har alltid varit så glada och så förväntansfulla, det har varit helt otroligt.

SPF-kören blir Margareta Åbergs sista kör i egenskap av ledare, säger hon.

Berätta om avtackningen

– Det var väldigt roligt.

Trots rådande coronatider slöt 35 sångare upp och hyllade Margareta.

– Kören ställde upp i en stor ring utomhus och jag fick stå i mitten. De sjöng och de hade övat in en ganska komplicerad sång med egenskriven text.

Att stå i en så stor cirkel och sjunga fyrstämmigt och ge ton, och bara knappt kunna höra de andra är en utmaning, säger Margareta.

”Margareta hur ska det nu gå för oss

”din musik och dina sånger har gjort underverk för oss” lät hyllningen, skriven av körens ordförande Lena Söderlund.

Det blev även tal.

– Man blir ju så varm när de sjunger så här, säger Margareta.

Och hon visar plommonträdet hon fick som avskedspresent, nu stadigt nedgrävt i backen hemma i trädgården. Och hon berättar om korgen med plommon hon samtidigt fick i gåva, som en förmak av kommande skördar.

– Vi har kokt marmelad. De vet att jag tycker om trädgård. Och min man fick även lite trädgårdsgrejer, kören älskar ju honom också.

Mats å sin tur, passade på att dela ut ”krambiljetter” till körmedlemmarna på plats. Biljetterna berättigar innehavaren till att ge Margareta en kram, längre fram – utgångsår är 2031.