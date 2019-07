Fyra timmar kvar – ännu osäkert med första spelningen på lördagens Peace & Love: "Jobbat hela natten"

Spelschemat inför årets upplaga av musikfestivalen Peace & Love i Borlänge har fyllts sent – ett faktum som upprört festivalbesökare. På torsdagen inleddes festivalen. Men ännu under fredagen återstod att fylla spelschemat med lördagens inledande akt som ska gå på scenen klockan 14. Festivalledningen meddelade att besked väntade – "To be annonced" stod det i programmet.

Vid 10-tiden på lördagsförmiddagen är det fortfarande oklart vad som händer.

– Jag har tyvärr inget besked att lämna. Vi har jobbat hela natten med det här, men det är fortfarande inte löst. Men vi kommer att meddela i sociala medier så fort något händer, säger Peter Johansson, pressansvarig.

