Fyra insläppta i boxplay – LIF-backens analys efter kraschlandningen: "Blir väldigt hårt straffade"

Efter tre raka segrar kraschlandade Leksands IF via en förkrossande 8–2-förlust mot Skellefteå.

Fyra av målen kom i boxplay, och just utvisningarna var den största anledningen till raset, menar backkuggen Mattias Karlsson.

– Man kommer aldrig vinna några matcher så länge man släpper in fyra mål i boxplay. Så till att börja med gäller det att se till att hålla sig på planen, säger Karlsson.