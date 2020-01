Fullt i Kristinehallen när stående publik jublade åt ovanlig nyårskonsert med dalasolister

Går Dalasinfoniettan i och med årsskiftet mot sitt bästa decennium någonsin? Mycket tyder på det.

Om två år inviger Dalasinfoniettan ett uppdaterat konserthus värt namnet - i Falun. Orkestern har fortsatt att locka till sig lovande unga dirigenter på uppåtgående och kommer till konserthusinvigningen nästnästa år att byggas ut med fler musiker. Att det blev så kan länsorkestern tacka Borlänge för (det blev plötsligt rejäl fart på Falupolitikerna i frågan när S i Borlänge spelade locktoner).

Projektet har svällt och försenats med ett år. Nya Kristinehallen har nästan dubbelt så stor yta som först presenterades och investeringskostnaden på 110 Mkr som nämndes i mars 2019 var 172 Mkr när parterna skrev på avtalet förra månaden.

Nyårskonserterna var för några år sedan två i Kristinehallen innan orkestern drog ut på turné till Säter, Siljansnäs och Grängesberg.

Numera ges en nyårskonsert i Falun, men turnén omfattar istället även Malung och Borlänge, utöver de tidigare orterna. Sopranen Maria Keohane har rutin som nyårssolist, det var hon även 2014, då i sällskap med entertainern Bengan Janson.

Hon har även en dokumenterad dragningskraft på sin hemmapublik i Dalarna. Mitt antagande är att det mest är hennes förtjänst att det står hoppfulla med plakat med texten "Vi köper gärna biljetter" utanför Kristinehallen.

Men haute-contre-tenoren Anders J Dahlin står naturligtvis inte Keohane efter i konstnärligt hänseende; Dahlin är mitt uppe i en betydande internationell karriär i sitt speciella fack. Skillnaden är dock att i fallet Dahlin har det framstått som enklast att ta sig till Drottningholms slottsteater för att få höra honom i Sverige; framträdandena i Dalarna har varit ganska få.

Solisterna satte ihop ett ovanligt program för att vara en nyårskonsert, kraftigt dominerat av Händel , kompletterat av Roman och lätt kryddat med Purcell. Inte ens några utflykter utanför programmet till någon radetskymarsch eller wienervals förekom.

När det handlar om Händel och opera är det två hits som blir ofrånkomliga - Lascia ch'io pianga ur Rinaldo och Ombra mai fù ur Serse. Keohane gjorde den förra (i sin mer ursprungliga variant, med annan text) på ett utsökt sätt, medan Dahlin inte hade gjort verket till sitt i den utsträckning att han höll det personligt.

Kanske var det med Reinhard Goebels repetitioner inför Bach-konserterna i november i färskt minne Dalasinfoniettan även under barockexperten Olof Boman hade det fina sväng som både Water Music av Händel och Bilägersmusiken från ett kungligt bröllop på Drottningholm kräver.

Orkestern hade gästande teorb och cembalo i continuot.

Konserten upplevde en hela tiden stigande formkurva och var strålande från Happy we! ur Acis and Galatea. Skulle inte Vivaldis Vintern vara skriven 40 år senare hade jag trott att hans introduktion stulits från lika kylslagna Cold song ur King Arthur av Purcell, fint gestaltad av kvällens mest välklädde bland högtidsdräkterna - Anders J Dahlin.

Det var i fjärde avdelningen som solisternas toppar infann sig. För Dahlin i en mycket fri och hög Waft her, angels, through the skies och för Keohane i Let the bright seraphim, ett verk jag kan ha hört henne göra mot barocktrumpetaren Niklas Eklund (här var det Mats Heinemann) på Sollerön redan för 20 år sedan. De långa löpningarnas melismer sitter än, klarheten är intakt. Keohane är fortfarande riktigt bra.

Stämningen ledde till ett avbrott för applåder, även när sådana avlysts.

Det blev ännu mer munter och precis Drottningholmsmusik i det första extranumret och en överraskande lyrisk Man borde inte sova (text av Jeremias i Tröstlösa och musik av Gustaf Wennerberg) som trio där även dirigenten Bohman sjöng!

Årets nyårskonsert var en glittrande champagnepärla och kommande orter på turnén är att gratulera.

Den enda invändningen rör att solisterna alltför ofta behövde not- eller textstöd och därmed kunde agera mindre fritt på scenen. Nog hade den här begränsade mängden musik kunnat repeteras in och pärmarna lagts bort?

MUSIK/KLASSISKT

Nyårskonsert

Dalasinfoniettan

Dirigent: Olof Boman

Maria Keohane, sopran

Anders J Dahlin, tenor

Mats Heineman, trumpet

Musik av Wennerberg, Purcell, Roman och Händel

Publik: 507 (fullt)

Kristinehallen, Falun, 1/1