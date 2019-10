Fullsatt medlemsmöte lyssnade på Jon Norberg

INSÄNT. Jon Norberg hade förberett en tidsresa, från 1945 till år 2000, med bilder, tal, sånger och förstås händelser och personer vi minns.

Glenn Millers In the mood satte stämningen innan påminnelserna om hur bra det gick för Sverige efter kriget, att skolmat för alla barn började införas successivt, att folkpensionen infördes 1948 liksom barnbidrag.

Via Teko-industrin och det kända märket Algots, fördes åhörarna in på unikaboxen som tillverkades av vulkaniserad lump, ett material så hållbart att det användes för tankar i flygplan under många år.

Ransoneringskort och Gunder Hägg passerade förbi innan en filmglimt från Nalen i Stockholm, nöjeslivets högborg då på 1950-talet, där det dansades jitterbugg till musik som fick det att spritta i benen.

Det här var en föreläsning med udda fakta och oväntade nerslag i vår historia, från Åsa-Nissefilmerna – totalt 19 stycken – till den första Saab-bilen som gick att få i endast en färg – flygplansgrönt. Ett ljudklipp fick flera att le igenkännande åt tvåtaktsmotorns smatter.

Via den första charterresan var Jon så framme vid Lennart Hyland och Snoddas genombrott med Flottarkärlek, som förresten komponerades av Hugo Lind, en lärare i Borlänge.

1950-talet beskrevs med hjälp av mopeden, Kobratelefonen, Tarzan och Rock Around the Clock med Bill Haley, och nu spritte det i benen på alla igen.

Nu närmade han sig 1960-talet via Kapten Bäckdahls skafferi, Berlinmuren och Kubakrisen för att landa i Julie Andrews vackra sång i ledmotivet till Sound of Music.

1970-talet var näbbstövlar och Astrid Lindgrens berättelse om Pomperipossa i Monismanien, som bidrog till regeringsskifte 1976.

Kärnkraftsomröstningen, bakmaskinen, kriget i Jugoslavien, snöstormen över Gävle och Loket Olssons sista bingolottosändning avrundade 1990-talet. Och en film från Dalarnas museum om julbak på Gamla Berget avslutade hela föredraget.