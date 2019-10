Fullödig konsert firade Björlingmuseets 25 år

Någonstans i leksingen Hugo Alfvéns "Jag längtar dig", mitt i första avdelningen innan paus, händer det något med konserten i Missionskyrkan (som numera möjligen ska kallas Equmeniakyrkan, trots det som står på fasaden).

Borlänges egen Hanna Husáhr tänder publiken och intensiteten förblir hög genom hela föreställningen.

Både Husáhr och den för mig dittills okände tenoren Per Lindström är värdiga mottagare av stipendier och pris till Björlings minne och pianisten Mattias Böhm, mest bekant i Dalarna som dirigent och pianist i konserter och operaföreställningar i Ovansiljan, genomför en fullödig konsert.

Mitt bland alla igenkänningens ögonblick på väl upptrampade stigar kom också två för mig helt nya uppgifter - att det finns kopplingar mellan Björling och Verdis "I Lombardi" samt Korngolds "Die tote Stadt".

Husáhr genomgår en förväntad, men därför inte mindre intressant, röstlig utveckling mot mer tyngd och eftertryck, under konserten tydligt visad i emfasen under Griegs "En drøm". Särskilt njutbar var "Je veux vivre" ur Gounods "Roméo et Juliette" samt duetten ur Puccinis "La Bohème", med ett säkert högt C av Lindström och avslutande höjdtoner av solisterna, på väg ut mot Café Momus.

MUSIK/KLASSISKT

Hanna Husáhr, sopran

Per Lindström, tenor

Mattias Böhm, piano

Musik av: Verdi, Puccini, Grieg, Alfvén, Nordqvist, Gounod, Massenet, Sjöberg, Strauss, Korngold

Publik: Cirka 120

Missionskyrkan, Borlänge, 26/10