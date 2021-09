Frida Hyvönen åker på lång vårturné – besöker Dalarna

På turnén kommer hon att framför låtarna från sitt senaste album "Dream of independence" och konserten på Magasinet i Falun kommer att ske inför en sittande publik.

Biljetterna till konserten släpps den 23 september.

Turnédatum:

25/2 Luleå, Kulturens Hus

26/2 Umeå, Norrlandsoperan

27/2 Göteborg, Göteborgs Konserthus

4/3 Uppsala, Katalin And All That Jazz

11/3 Lund, Mejeriet

12/3 Kristianstad, Kulturkvarteret

18/3 Falun, Magasinet

19/3 Stockholm, Filadelfia Convention Center

25/3 Nyköping, Nyköpings Teater

26/3 Växjö, Växjö Teater

1/4 Varberg, Varbergs Teater

2/4 Kungsbacka, Kungsbacka Teater

22/4 Jönköping, Jönköpings Teater

23/4 Örebro, Örebro Konserthus

24/4 Malmö, Malmö Live