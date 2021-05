Fredrika Hillervik: Följ oss på instagram - det handlar om oss!

I snart nio månader har Nya Ludvika tidning funnits i ny form. Med en ny och större redaktion, med nytt och mer innehåll digitalt - och i papperstidningen och med lite nytt fokus.

Innan vi drog igång nysatsningen ordentligt i september gick vi ut och frågade er i en stor enkät vad ni vill läsa om från Ludvika och Smedjebacken. Mer nyheter om företag och näringsliv, lokal idrott och fler positiva nyheter var några svar som utmärkte sig. Kvinnor ville läsa om kultur och nöje. Och väldigt många ville se fler människor i tidningen.

Det här tog vi fasta på. Vårt mål har varit - och är framåt - att journalistik från Ludvika och Smedjebacken ska vara inkluderande, ställa era frågor och innehålla fler människor. Journalistik från Nya Ludvika tidning ska berätta om sådant som angår oss som bor eller verkar här. I alla åldersgrupper och alla samhällsgrupper. Den ska helt enkelt handla om oss!

Vi har sedan start gjort några nedslag och granskat kommunala projekt dit era skattepengarna går. Vi har bestämt oss för att göra en lokal insändarsida med röster, tyck och tänk om Smedjebacken och Ludvika. Och vi gör mer lokal sport om er utövare här i Västerbergslagen (så gott det går under pandemitider). Vi har publicerat artikelserien #kandulova - halvtid efter valet som handlade om vad lokalpolitikerna lovade er inför valet 2018 - och vad de hållit sedan dess. Och vi har publicerat serien om unga föräldrar från Ludvika och Smedjebacken. I pipen ligger nu två spännande serier om yngre från bygden. Den ena handlar om personer som tidigt vågat starta och testa livet som egna företagare - unga entreprenörer. I den andra som vi publicerar första delen nu på lördag möter vi personer som valt yrken där de trotsar rådande könsroller. En brandkvinna. En ung manlig barnskötare och en ung tjej som tränar ett manligt fotbollslag.

Allt detta med ett mål - att berätta om sådant som handlar om er - och om oss!

Därför är det såklart spännande att berätta om vårt nya lokala instagramkonto @nyaludvikatidning. Där samlar vi människor vi möter från Ludvika och Smedjebacken i vår journalistik. Just nu börjar kontot växa sig till ett brokigt arkiv med kända och mindre kända ansikten från Västerbergslagen - allt under hashtagen #dethandlaromoss. Gå gärna in och ta en titt. Kontot är öppet för alla - följ oss gärna!

Här ser du intagramkontot @nyaludvikatidning: