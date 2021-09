Francesco tog katalysatortjuvarna på bar gärning: ”Jag gick dit och frågade vad fan de höll på med”

Strax innan klockan 11.00 på måndagsförmiddagen var 25-årige Francesco Longwitz på väg till sin bil som stod parkerad på regementsområdet i Falun.

När han närmade sig den stora grusparkeringen såg han tre främmande män som stod runt hans Mitsubishi.

– De hade hissat upp den och höll på att jobba under den med ett tigersåg, berättar Francesco som direkt bestämde sig för att gå fram och konfrontera männen.

– Jag gick dit och frågade vad fan de höll på med. De svarade att de hade köpt bilen från någon bilhandlare i Borlänge, och då bad jag att få numret dit, berättar han.

Han fortsatte att ifrågasätta männen, som snabbt började plocka ihop sina saker.

– Sen fick jag lov att låta dem åka. Det var tre stycken lite grövre herrar som höll på, och jag kunde ju inte direkt sätta mig på deras huv. Men jag tog massa bilder på bilen innan de försvann.

Sedan ringde han direkt till polisen.

– Jag berättade registreringsnumret och åt vilket håll de åkte. Sedan fick de ta det vidare därifrån.

Kvar stod Francesco med en obrukbar bil. Männen hade visserligen inte lyckats få med sig det de var ute efter – bilens katalysator – men de hade hunnit förstöra den.

– De hann kapa ena änden och ett upphängningsfäste. De skulle precis börja kapa sista delen som skulle göra att den lossnade, men det var då jag kom.

Det som förvånar honom mest är att det hela skedde mitt på ljusa dagen, och dessutom på en full parkering.

– Det ju lunchrush vid Dalasalen så det var jättemycket bilar. Och det var folk inte mer än 15 meter därifrån. Men man tänker väl inte på att det kan handla om tjuvar.

Att sådana riktar in sig på just katalysatorer beror på att de innehåller ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket gjort delarna till attraktiva stöldobjekt.

– Katalysator från rätt bil kan ju gå för tio papp, säger Francesco och konstaterar:

– Det är fegt och omoraliskt – men lukrativt...

För hans del ställer tjuvarnas tilltag såklart till det. Och efter att den initiala ilskan lagt sig återstår mest irritation över krånglet det medfört.

– Jag var fly förbannad på dem. Och jag är väl fortfarande något arg, men nu är det mest jobbigt att behöva lösa biten med försäkringsbolaget.

Francesco verkar inte ha varit den enda som drabbades under måndagen. På sociala medier vittnade nämligen flera personer om att de utsatts, bland annat i Falu centrum.

Lars Nordanbro, förundersökningsledare vid polisen, konstaterar att den här typen av stölder har ökat i Sverige det senaste året. Och det går i vågor.

– Det är likadant med de andra biltillbehören som till exempel ljusramper. Och det har väl att göra dels med vilka av våra lokala tjuvar som är lösa och lediga och inte sitter inlåsta och likadant om det är mobila stöldligor som befinner sig i vårat område.

Och i majoriteten av fallen handlar om just organiserade ligor, säger han.

– Katalysatorstölder kräver lite mer förberedelser, så det är inte våra vanliga gråtjuvar som åker runt och stjäl cyklar och sedan säljer på blocket utan det här är organiserat. Och förmodligen avyttras väl de där inte i Sverige utan de går väl vidare ut ur landet.

Även Lars Nordanbro förvånas över stöldförsöket som drabbade Francesco Longwitz.

– Det låter ju jätteovanligt att man gör så mitt på ljusa dagen där det finns folk. Då blir man ju paff såklart. Det är ju ett tecken på att de inte bryr sig speciellt mycket, säger han.

– Men det ökar ju chanserna att vi kan ta dem – om de är så ohämmade.

Under veckan har upprörda läsare hört av sig till tidningen med frågan vad polisen gör åt stölderna och om de fotpatrullerar city och parkeringarna. Och Lars Nordanbro säger att han förstår frustrationen.

– Men en vanlig dag i Falun har vi kanske en utryckningsbil som är ute, och då finns det inte en chans att vi kan åka runt och bevaka parkeringar. Den resursen finns inte.

– Det är i så fall om det skulle ske någon riktad insats någon gång, att man har en resurs man avsätter till just det. Men då ska problemet tyvärr vara större än vad det är nu.

Att – som i Francescos fall – dokumentera stölden ökar polisens chans att lösa brottet. I övrigt är den dock i princip noll.

– Den är otroligt liten. Kommer du ut på morgonen och hittar bilen söndersågad och ingen har sett någonting – det är ingen utredning vi lägger någon tid på, säger Nordanbro och förklarar:

– Att säkra spår på en sådan plats är i princip omöjligt, i alla fall spår som leder någonvart. Och även om vi skulle hitta dna så finns ju personerna – i och med att det oftast handlar om utländska ligor – inte i vår dna-bank.

Istället måste det oftast till att tjuvarna tas på bar gärning.

– Eller om vi gör ett stopp och kontroll av ett fordon och hittar gods som de inte kan förklara var det kommer från och som vi kan spåra.

Nordanbro säger att han har full respekt för att det kan skapa frustration när sådana här ärenden läggs ner.

– Men redan när vi får in ett ärende är vi skyldiga att fundera över om det finns någon möjlighet att vi kommer kunna ta det till rättssalen. Och en katalysatorstöld utan vittnen lägger vi inget jobb på, utan då måste vi prioritera annat där vi ser att vi har en chans att nå ända in i mål.

När det kommer till just bevakning på parkeringsplatser funderar Nordanbro om inte det kravet kanske borde riktas åt ett annat håll:

– Där kan man ju tänka sig att man som betalande parkeringskund istället ska ifrågasätta de som tjänar pengar på parkeringarna. Kanske ställa lite krav på dem att de kanske gör vad de kan för att hålla kundernas bilar hela och rena.