Från nattklubb till restaurangskola – DJ-båset blev klassrum: "Det har nog kliat i fingrarna"

I många år var det nattklubb, högst upp på hörnet vid Holmtorget.

Club Etage. Nu är den eran över.

Ut med svettiga danskvällar och in med en restaurangutbildning.

Björn Hemdal är lärare och har följt med Faluns restaurangutbildning från Kullen, ut till Haraldsbo, och nu åter in till stan i Falun. Han berättar om flytten tillbaka till centrum.

– Det är ett lyft för restaurangutbildningen i Falun, nu har eleverna möjlighet att gå mellan Kristinegymnasiet och hit. Vi kommer att kunna ha mer autentisk utbildning med mer kräsna matgäster här.

När eleverna kommer ut på krogarna så är det inte alls så stort som vi är vana med

Det nya restaurangköket i stan är inte lika stort som tidigare ute i Haraldsbo.

– Nej det är mycket mycket mindre. Men det finns fördelar med det, när eleverna kommer ut på krogarna så är det inte alls så stort som de är vana med ute på Haraldsbo.

Det finns även andra fördelar med flytten till centrum. Nu slipper elever som bor utanför Falun ta sig till knutpunkten, bara för att sen ta sig vidare ut till Haraldsbo.

– Nu kommer de i princip rakt hit med bussen, ett par minuter senare står de vid sina skåp, säger Björn Hemdal.

Flytten till de nya lokalerna blev försenat och kursutformningen fick ändras för eleverna.

– Det var 6 veckor försenat innan vi fick komma in i lokalerna, så eleverna har läst mer teori under hösten. Vilket innebär att det blir mer praktisk inriktning under våren.

Björn berättar att det inte behöver vara till nackdel för eleverna med mer teori i början av terminen.

– Har man teorin innan man ställer sig i köket lyckas man oftast lite bättre, så det finns fördelar. Men eleverna har nog tyckt att det har tagit för lång tid, och det har nog kliat i fingrarna på dem.

Vi ville komma hit och titta på nya lokalen och känna lite på miljön

Den första lunchen för betalande gäster har serverats. Vid ett av borden myste tre trogna Ecolegäster. Skolsköterskorna Susanne A Roth, Gunilla Ordéus och Jónina Hörgdal beskriver sitt besök i de nya lokalerna.

– Vi ville komma hit och titta på nya lokalen och känna lite på miljön, säger Susanne A Roth.

Besökte ni restaurangen i Haraldsbo?

– Ja många gånger, säger Gunilla Ordéus.

Vi var lite oroliga över att det skulle ta tid att få in maten

Alla tre är överens om sitt besök i den nya restaurangen.

– Här är det jättefint och god mat, säger Gunilla, och Jónina fortsätter:

– Maten var perfekt och det var bra service, vår servitör hade full koll hela tiden.

Vad tycker ni om den nya miljön?

– Det är luftigare och högre i tak, sen ligger det ju mer centralt om man tänker på allmänheten, det är lättare att ta sig hit och prova, säger Gunilla Ordéus.

Hade ni några förhoppningar inför besöket?

– Vi var lite oroliga över att det skulle ta tid att få in maten, men det har flutit på bra, säger Jónina Hörgdal.

Restaurang Ecole kommer att servera lunch varje tisdag och torsdag mellan kl 11.30-13.00. Med vissa undantag vid jul och nyår.