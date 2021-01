Från hetast till iskalla – Moracenterns förklaring: ”Gäller att ta sig ur skiten”

Under en längre stund låg Mora över 30 procent i spelformen powerplay och var överlägset hetast i serien.

Dalalaget har fortfarande det bästa PP-spelet, rent statistiskt, men i de tre senaste matcherna har man inte gjort ett enda mål i numerärt överläge.

Mora har totalt sett bara mäktat med två mål under dessa matcher; 1–2 mot AIK, 1–4 mot Timrå och 0–5 mot Björklöven.

– Vi hade hoppats på fler vinster hemma, så klart. Jag kan inte säga så här på rak arm vad som inte har stämt. Men vi har väl bara kommit upp i nivå i två av sex matcher känns det som. Då spelar det ingen roll om man är hemma eller borta, säger Moracentern Daniel Ljunggren, som kan konstatera att Mora bara vann en match på sex raka hemmamatcher.

– Det går alltid perioder och när det väl kommer så gäller det att ta sig ur skiten så fort som möjligt. Vi har lite jobb framför oss nu och vi ska försöka att steppa upp på fredag.

Ljunggrens kedja med Måns Carlsson och Johan Persson har varit fruktad under säsongen. För bara några matcher sedan hade "Ljunga" en assistsvit på tio matcher i rad, vilket bara två spelare i Hockeyallsvenskan har lyckats med tidigare.

Nu har det gått tyngre – i såväl fem mot fem-spelet som powerplay.

– Det har varit lite stolpe ut de senaste fem matcherna. Det har inte varit våra bästa matcher, men jag tycker ändå att vi har skapat chanser för att kunna hänga en eller två baljor. Men det har varit lite klubbskaft och nån stolpe som har varit i vägen. Men vi ska fortsätta jobba hårt, så kommer det att lossna.

Men man blir lite irriterad när man kommer in på bänken och så har man knappt kommit in i anfallszonen under bytet.

Vad tänker du PP-spelet?

– I dag (läs: onsdag) var det dåligt. I tidigare matcher har det varit helt okej, men som sagt, det har varit lite klubbskaft, nån skridsko och nån stolpe som inte studsat med oss. För nån vecka sen var det tvärtom. Det är sånt som kommer och går. Vi kan inte lägga jättemycket fokus på det.

Hur ska ni göra för att ta er ur det?

– Inget speciellt, utan bara fortsätta med det vi har gjort. Man måste ha lite studsar med sig. Nån skymning eller nån retur för att få självförtroende. Det är inte så mycket som behövs, förklarar Daniel Ljunggren.

Hur är självförtroendet?

– Jo, det är bra. Efter en sån här match är man inte nöjd över huvud taget, men vi vet vad vi kan inom gruppen. Jag skulle inte säga att självförtroendet är sargat.

Men hur frustrerad blir man när det inte kuggar i?

– Det är klart att det är frustrerande. Men man får inte grubbla för mycket på det för då låser det sig bara. Men man blir lite irriterad när man kommer in på bänken och så har man knappt kommit in i anfallszonen under bytet.

Måste ni spela enklare, eller hur ser du på det?

– Nej, det vet jag inte. Vi flyttar puck och får vi nåt läge för att slå en öppnande passning så tar vi den.

På fredag kväll gästar Mora ett annat lag som har ett vasst powerplay. Nämligen Almtuna, som statistiskt har det näst bästa PP-spelet.

– Vi vill komma tillbaka till det vi är bra på och bli lite tajtare inom laget. Ibland blir vi lite för långa. Men får vi till det så tror jag att forecheckingen och allt det där andra kommer att börja funka, avslutar Ljunggren.