Från Abbott till Åman – här är säsongsbetyget på hela LIF-truppen: "En av SHL:s mest intressanta"

Betygsskala

5 dalahästar: Landslagsklass

4: Mycket Bra

3: Bra

2: Godkänd

1: Underkänd

Statistiken visar antal matcher, totalpoäng, mål, assists, plus/minus, istid i snitt per match

Målvakter:

Axel Brage

Statistik: 26 matcher, GAA 2,41, SVT % 90,94

Betyg: 3

Kommentar: Var tilltänkt andremålvakt bakom Janne Juvonen, men Axel Brage fick spela en hel del för att till slut ta över förstaspaden. Sett till förväntningarna gjorde Brage det bra och borde vara intressant inför nästa säsong, men finns en hel del att jobba på för att bli en given etta på SHL-nivå.

Janne Juvonen

Statistik: 31 matcher, GAA 3,33, SVS % 88,86

Betyg: 2

Kommentar: Han var en träffsäker värvning i Mora IK och efter en stark grundserie gav Leksands IF ett bra bud till Janne Juvonen. Vid södra Siljans strand blev det dock ingen succé. Visst, försvaret läckte som ett såll under stora delar av säsongen, men Juvonens målvaktsspel under hösten lämnade mycket i övrigt att önska. Spelade upp sig efter nyår och gjorde några fantommatcher, men förutom det har Juvonen haft en jobbig säsong. Känns högst tveksamt om han verkligen bör vara kvar.

Backar:

Jonas Ahnelöv

Statistik: 37, 16 (7+9), 1, 18.47

Betyg: 4

Kommentar: Resolut i närkampsspelet, stresstålig i defensiven och dessutom satte Ahnelöv mer oväntat avtryck i offensiven med sju mål, en siffra han inte varit i närheten av. Dock en hel del skador under säsongen. Åkte på en huvudsmäll i Göteborg och spelade inte en minut efter det. Många i Leksand håller nog tummarna för att Ahnelöv kommer tillbaka.

Johan Fransson

Statistik: 41, 11 (3+8), -11, 21.32

Betyg: 2

Kommentar: En prestigevärvning som hade betydligt högra förväntningar på sig. Hade problem med tempot och spelade med alldeles för små marginaler allt för ofta. Hittade ändå mer rätt i slutet av säsongen. Har dock mycket kvar att bevisa.

Daniel Gunnarsson

Statistik: 42 16 (8+8) -8 18.54

Betyg: 3

Kommentar: Köpingssonen inledde säsongen starkt, men åkte oturligt på en handskada och missade en hel del matcher. Hade några jobbiga månader när han väl var tillbaka, men avslutade säsongen starkt och skrev på ett nytt tvåårskontrakt. 27-åringen har fortfarande sin bästa hockey framför sig.

Mattias Göransson

Statistik: 47, 14 (2+12), -4, 16.11

Betyg: 2

Kommentar: En positiv första säsong i SHL där Göransson nosar på en trea i betyg. En rörlig back med räckvidd, som visat spelförståelse. Det finns en stor uppsida hos herr Göransson.

Filip Johansson

Statistik: 39, 4 (2+2), -9, 13.26

Betyg: 2

Kommentar: Supertalangen inledde säsongen svajigt, men fick ändå förhållandevis stort förtroende. Under säsongen gick mycket upp och ner där han ena stunden spelade med pondus för att i nästa spela övermodigt och slarvigt. Fick minimalt med istid under slutet av säsongen.

Mattias Karlsson

Statistik: 33, 7 (2+5), -3, 20.31

Betyg: 2

Kommentar: En ovärderlig ledare både på och utanför isen, där betyget snuddar vid en trea. När Leksands IF:s defensiv svajade kom han ändå in med någon form av stabilitet. Tyvärr har "Kolan" inte blivit snabbare med åren och tempot i SHL blev jobbigt att hantera. Som person och ledare blir han svår att ersätta.

Lucas Nordsäter

Statistik: 44, 9 (4+5), -5, 12.53

Betyg: 2

Kommentar: Lyfte sig under andra halvan av säsongen i Hockeyallsvenskan och gick in i den gångna med bra självförtroende. Inledningsvis anpassade sig Nordsäter bra till SHL, men fick senare problem. Kastade för mycket puckar och gick bort sig lite för ofta. Nordsäter är fortfarande ung och har utvecklingspotential.

Philip Samuelsson

Statistik: 42, 7 (1+6), -11, 18.21

Betyg: 2

Kommentar: Värvades in under säsongen när Leksands IF drabbats hårt av skador på backsidan. Samuelsson spelade enkelt och rejält inledningsvis – men ju längre säsongen gick lyste kantigheten igenom. Hade ibland svårt att läsa av spelet och situationerna och tog felbeslut. Bör inte erbjudas nytt kontrakt.

August Berg

Statistik: 17, 2 (0+2), -3, 13.54

Betyg: 2

Kommentar: Började bländande och fick stort förtroende. I takt med skador i Leksand tvingades August Berg ta ett stort ansvar, lite för stort. Efter att Philip Samuelsson värvades in lånades Berg ut till Södertälje SK där han svarade för en stark säsong. Bör ges större tålamod och tid den här säsongen.

Calle Själin

Statistik: 13 0 (0+0), -10, 11.32

Betyg: 1

Kommentar: Har haft några tunga säsonger med långtidsskador. Själin gjorde comeback, men SHL-tempot var för tuff. Själin spelade lite för mycket på chans. Återstår att se om han kan hantera motgångarna och ta de kliv har i sig. Dock tveksamt om det blir i Leksand, men en stor begåvning har Själin.

Forwards:

Fredrik Forsberg

Statistik: 41, 6 (5+1), 0, 7.48.

Betyg: 3

Kommentar: "Fredrik, who?" - tänkte nog många när Almtunaspelaren dök upp i LIF. En värvning för Hockeyallsvenskan som en del nog trodde skulle vara borta innan hösten blev vinter. Forsberg inledde också med lite istid och förtroende, men när skadorna kom fick han chansen. Han tog rollen i fjärdekedjan utan att blinka och gjorde det bra. Underkastade sig sättet att spela och visade upp stor hockeysmartness. Skadades i slutet av säsongen, men blir en viktig kugge i Leksands lagmaskineri säsongen 2020/2021.

Andrée Hult

Statistik: 42, 4 (1+3), -4, 10.55

Betyg: 1

Kommentar: Värvad in på tre år för en hockeyallsvensk verklighet. Nu blev det istället SHL och Hult svarade för en lovande försäsong. När seriespelet väl drog igång visade sig dock att han inte riktigt håller den nivå som krävs. Han är lite för trög på rören och har inte den spets som krävs för att sätta dit puckarna när läget väl kommer. Det finns andra forwards att satsa på i en roll i en tredje- eller fjärdeformation.

Martin Karlsson

Statistik: 51, 12 (6+6), -14, 14.42

Betyg: 2

Kommentar: Man vet alltid vad man får av kapten Karlsson, hårt jobb och driv. Hade en bra inledning på säsongen i sin fjärdekedja, men hade därefter svårt att hålla en jämn prestationsnivå över tid. Kaptenen dippade för mycket i lägen där det handlade om att inte vika ner sig och föregå med gott exempel i jobbiga tider.

Spencer Abbott

Statistik: 33, 21 (7+14), -1, 17.39

Betyg: 1

Kommentar: En poängspelare som kom in i början av oktober och hade jobbigt att hitta rätt. Såg loj, otränad och vilsen ut. Han hade svårt att leverera i närheten av förväntningarna. Efter tränarbytet blev Abbbott en annan spelare och började betala av sig något. Hur Abbott hade presterat hade också blivit helt avgörande och vägledande i ett kval som nu aldrig genomfördes.

Linus Persson

Statistik: 42, 9 (3+6), -9, 13.25

Betyg: 1

Kommentar: Mycket rutin av SHL, men hade en väldigt tung säsong. Året avslutades med en tuff skada. Linus Persson lämnar Leksands IF och det är högst osäkert om hockeykarriären ens kan fortsätta.

Thomas Valkvae Olsen

Statistik: 48, 11 (5+6), -9, 12.21

Betyg: 1

Kommentar: En tung säsong (11 poäng, 5+6) för en målskytt som trots allt svarade för 36 poäng (18+18) på allsvensk nivå ifjol. Klivet blev för stort och Valkvae får fundera på vad nästa drag blir i karriären.

Marek Hrivik

Statistik: 46, 30 (12+18), -8, 18.08

Betyg: 4

Kommentar: Leksands IF:s genomgående bästa forward över hela säsongen, om än lite ojämn. Jobbade alltid stenhårt över hela banan, föregick med gott exempel och skapade lägen både för sig själv och sina medspelare. En av få ledare på isen i LIF. Med bättre skärpa hade Hrivik gjort betydligt fler poäng. Kommer att ha betydligt bättre erbjudanden än från Leksands IF.

Jon Knuts

Statistik: 52, 15 (1+14), -9, 14.50

Betyg: 2

Kommentar: Drev laget i början av säsongen med stenhård skridskoåkning som tröttade ut motståndarna och gav toppkedjorna i det egna laget ofta chansen att börja med pucken i offensiv zon. Efter en fin start försvann tron och drivet lite. När spelet hackar för poängspelarna måste fjärdekedjan sätta agendan, det lyckades inte Knuts med under lite för stor del av säsongen.

Mattias Ritola

Statistik: 47, 17 (8+9) -14 15.21

Betyg: 3

Kommentar: Hade en skadefylld säsong bakom sig inför comebacken i SHL, och hade knappt spelat ishockey alls på ett dryg säsong. Ritola behövde lite startsträcka, men kom igång bra en bit in på hösten. Ingen poängmässig succé, men drev ofta laget genom hårt arbete. Hade ett kroppsspråk det var längesedan publiken i Tegera Arena såg, om ens någonsin. Ritola satte ofta upp sina lagkamrater i bra lägen, men som allt för ofta brände dem.

Oskar Lang

Statistik: 50, 20 (9+11), -5, 15.36

Betyg: 4

Kommentar: En av få spelare i Leksands IF som tog utvecklingskliv under säsongen och var värd säsongsbiljetten ensam. Lang skapade lägen på egen hand med sin bländande skridskoåkning, men jobbade även stenhårt defensivt och vann mycket puckar. En klart underskattad spelare även i hemåtjobbet. Kommer att vara en av SHL:s mest intressanta och sevärda spelare i framtiden.

Sebastian Wännström

Statistik: 49, 14 (10+4). -9, 14.28

Betyg: 2

Kommentar: Hade stora förväntningar på sig att göra mål och fick en braksuccéstart och öste in fyra mål på de fem första matcherna. Därefter försvann Wännström i stort sett helt. Har stor press på sig att få ordning på grejerna kommande säsong.

Daniel Olsson Trkulja

Statistik: 47, 12 (5+7), -15, 14.45

Betyg: 2

Kommentar: Han kom från en roll i LHC långt ner i hierarkin och med begränsad istid. I Leksands IF graderades Trkulja upp och fick bära mer istid. Sett över hela säsongen gjorde han det ändå mer än godkänt och det finns mer att plocka ut.

Patrik Zackrisson

Statistik: 51, 21 (7+14), -10, 17.24

Betyg: 2

Kommentar: En av de största prestigevärvningarna i SHL 19/20 och väl i Leksands IF fick Zackrisson ett "A" på tröjan som symbol för att han skulle leda laget. Arbetsinsatsen var det inget fel på, men Zackrisson hade precis som övriga laget svårt att leverera poäng och mål. Mest omtalad under säsongen för en sönderslagen papperskorg. Zackrisson fick utstå mycket kritik under säsongen, men lyfte spelet i slutet och klarar ändå av att nå godkänt betyg.

Nils Åman

Statistik: 8, 3 (1+2), 0, 14.11

Betyg: 3

Kommentar: Efter en succératad höst i J20 lånades Åman ut till Karlskrona. Återkom i LIF, men åkte på en tuff skada. Under våren fick han äntligen chansen i A-laget och visade ingen respekt genom ett väl utvecklat spelsinne och ett bra avslut. Borde fått någon chans i A-laget tidigare under säsongen. Blir intressant att följa i vinter.

Emil Heineman

Statistik: 11, 2 (0+2), -2, 12.19

Betyg: 3

Kommentar: Han var som ett nyförvärv när han väl tackade ja till A-lagsspel. Emil Heineman hade gjort en fantastiskt fin J20-säsong och visade att hans spelsinne och splitvision håller på SHL-nivå. Många LIF-supportrar hoppas nog att man får se mer av Heineman kommande säsong och att han inte lämnar klubben för Nordamerika.

Matt Carey

Statistik: 7, 4 (2+2), 3, 13.22

Betyg: 2

Kommentar: Var ringrostig när han kom från österrikiska ligan, men bidrog med energi. Hann även göra fyra poäng, men hade behövt ytterligare matcher för att nå ett högre betyg.

David Rundqvist

Statistik: 24, 2 (2+0), -2, 09.10

Betyg: 2

Kommentar: Hade tidigt begränsad förtroende från ledarna. Visade trots det upp en fart få i truppen har i en i övrigt ganska trög forwardsuppställning. Höjdpunkten var Rundqvists solomål mot Brynäs hemma. Med tanke på att stora delar av forwardsbesättningen underpresterade var det lite märkligt att Rundqvist inte fick spela alls. Efter att han suttit på läktaren under flera matcher lämnade Rundqvist för VIK.

Bedöms ej*

Marcus Karlberg

Alexander Lundqvist

Gabriel Olsson

Jesper Kandegård

Isak Rosén

Jacob Hellsten

William Danielsen

*Har spelat för få matcher och/eller haft för liten speltid per match för att bedömas.