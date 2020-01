Framgångar för Borlänges konståkare

Från Borlänge konståkningsklubb deltog tre åkare: Tilde Zetterström i klassen Ungdom A15 samt Sara Lennström och Soleil Iversen i klassen Junior A Damer.

Kortprogrammen åktes under lördagen och under söndagens friåkning avgjordes tävlingarna. Under kortprogrammen varierade Borlänges insatser, men revanschen blev stor under söndagen när alla tre borlängeåkarna slog poängrekord i friåkningen.

De fina insatserna resulterade i att Tilde Zetterström tog en andraplacering i distriktsmästerskapet för Norra Svealands 15-åriga flickor och Sara Lennström tog en andraplacering i samma mästerskap i juniorklassen. Soleil Iversen gjorde ett starkt åk i friprogrammet och plockade många placeringar efter lördagens kortprogram. Tyvärr räckte inte hennes insatser till en pallplacering den här gången.

- Borlängeåkarna har under helgen gjort mycket stabila prestationer och i söndagens friåkning visade vi att Borlänge konståkningsklubb har åkare att räkna med, säger tränaren Beatrice Hargefeldt.

För dem som är intresserade av att titta på konståkning i Borlänge så genomförs en tävling i Borlänge ishall den 15-16 februari.