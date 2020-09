Frågan om nytt Dalregemente inte död – ledamot i försvarsutskottet på besök: ”Den styrkan är väldigt viktig”

Daniel Bäckström (C) och Peter Helander (C) från Dalabänken besökte under torsdagen Falun på inbjudan av kommunalrådet Joakim Storck (C) för att se vilka förutsättningar som finns för ett nytt regemente.

– Jag har fått en väldigt bra dragning om förutsättningarna för Falun och Dalarna. Både när det handlar om kompetensförsörjning och attraktiviteten här men också om logistiken och möjligheterna i befintliga anläggningar, säger Daniel Bäckström.

Partierna i försvarsberedningen hade bred enighet när de lämnade förslag på framtidens militära och civila försvar i maj förra året. I den föreslogs två nya arméregementen och fyra möjliga orter, däribland Falun.

Sedan har partierna förhandlat om hur mycket pengar som ska skjutas till. Vilket är knäckfrågan i kommande försvarsbeslut 2021-2025 med plan för 2026-2030.

Försvarsöverläggningarna strandade under sommaren. Regeringen menade att de ekonomiska stöd som delades ut på grund av coronapandemin gjorde det omöjligt att finansiera allt som försvarsberedningen tidigare föreslagit.

Under sommaren gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att justera budgetunderlaget för att sätta upp två förband, i Östersund och Kristinehamn.

Det övertolkades menar Joakim Storck (C).

– Lokalt är det viktigt att tala om för folk att det här är inte avgjort. Det är bra att Daniel och Peter är här och tittar på vad som finns på plats i Falun, säger Joakim Storck.

– Jag kanske är partisk när man är riksdagsledamot från Dalarna men jag tycker att här finns allting. Här finns miljötillstånd, byggnader, skjutområden och här säger man att vi kan starta regemente redan första januari, säger Peter Helander.

Regeringen väntas presentera propositionen, det vill säga förslag, till försvarsbeslut kommande veckor.

I slutet av augusti gick M, KD och L ut i en debattartikel i Dagens Nyheter och krävde att försvarsberedningens förslag genomfördes i sin helhet. Daniel Bäckström var inte med bland signaturerna.

– Innehållsmässigt är det i linje med försvarsberedningens förslag, det är inget vi tycker olika om. Men av praktiska skäl är vi i en dialog med regeringen och jag vill bidra till bredden, säger han.

Han pekar på att långsiktiga beslut som de om försvaret gynnas av att ha bred politisk enighet.

– För att få till en bred överenskommelse med ytterligare fyra partier vore det bra om regeringen presenterar ett förslag till inriktningsbeslut som har förutsättningar att få ett brett stöd. Att man är öppen för det och inte pressar in det i budgetpropositioner. Svenska försvarspolitik skulle må bra av fortsatt bred samverkan.

För att det ska bli möjligt med ett nytt regemente i Falun eller de andra orterna, kräver det att man skjuter till de här pengarna?

– Det är två delar. Det ena är att vi alla inte har samma bild för vad som krävs för 2030. Vi i Centerpartiet är beredda att komplettera och lägga in mer pengar i planeringsramarna för 2026-2027 och det ligger bortom den här förhandlingen. Men det frigör utrymme fram till 2030 som möjliggör två nya regementen.

Om det skulle bli två nya infanteriregementen behöver det sedan tas beslut var de ska hamna.

– Det är viktiga perspektiv som förmedlas från Falun, att se möjligheterna och hitta modeller för att hjälpas åt. Det är fantastiskt bra engagemang i kommunledningen vilket är viktigt att förmedla vidare när jag träffar departement och myndigheter. Den styrkan är väldigt viktig, säger Daniel Bäckström.