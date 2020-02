Fräck kassaskåpskupp mot Nås Servicecenter: "De måste ha vetat exakt var i lokalerna vi hade skåpet"

En oerhört fräck kupp genomfördes mot Nås Servicecenter under natten mot måndag. Genom att göra ett hål i ytterväggen exakt där kassaskåpet stod kunde skåpet släpas ut med hjälp av ett fordon. Tjuvarna bröt sig därefter in i en industrilokal i närheten dit också kassaskåpet baxades in för att öppnas. Inbrottet i Nås var det tredje under helgen efter att både Ica i Dala-Floda och Tempo i Björbo drabbats av liknande inbrott under natten till söndag.