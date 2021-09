Fotografen som förevigade Abbas storhetstid: "Går aldrig att återskapa bilder"

Redan i ung ålder ville Anders Hanser bli fotograf. Han var ute och fotade sina första jobb i 14-årsåldern. Då handlade det mycket om personporträtt och stadsmotiv, vid sidan av stora sportevenemang. Han började sedan som producent på radion innan han kunde livnära sig på sin stora passion som fotograf. Allt viktigt från karriären finns återberättat i hans nya bok "Hanser – Han Ser".

– Det som var så kul med den boken var att det hände så mycket med Abba. Lite skulle allt vara med, men jag hade aldrig trott att det skulle bli så här, säger Anders Hanser.

Han säger att hans sätt att fotografera alltid varit detsamma, även innan han kom i kontakt med Abba. För honom är det ett privilegium att ha fått vara med om allt.

– Det är få förunnat att ha fått uppleva så mycket som jag gjort, att ha fått träffa alla de människor jag träffat. Man blir överväldigad när man tänker tillbaka.

Det är ingen överdrift att säga hur han i stor grad bidragit till Abbas goda renommé. Anders Hanser har med sina bilder fångat många klassiska ögonblick från musikgruppen, från slutet av 1970–talet och framåt. Många har han visat upp genom sina utställningar. För 22 år sedan sammanställde han 500 bilder på bandet i boken "From Abba To Mamma Mia".

Han kan imponeras av deras förmåga att nu kunna återvända till rampljuset. Anders Hanser menar att comebacken kan sätta en ny standard inom musikvärlden – att fler gamla band kan komma att göra precis som Abba gjort.

– Man ser till hur det var då och hur det är nu, vilket gör det så enastående att de klarar av att komma tillbaks rent musikaliskt. Både Benny och Björn vet jag har stora drivkrafter, men att även tjejerna ville vara med... fantastiskt roligt är det, säger han.

På deras nya album kommer Abba släppa en tidigare outgiven låt, men som bandet Arrival gjorde en cover på 1994. Den är omskriven i Anders Hansers senaste bok.

– I boken finns de allra första bilderna på när Abba spelade in "Just A Notion". Jag kunde plåta dem utan att de la märke till mig och sitta där en hel dag. Bilderna var i svartvitt på den tiden. Blev jag inte klar kunde jag komma tillbaka en annan dag och ta ännu fler. Men efter ett tag blev det mer och mer organiserat, som när min gamle skolkamrat Lasse Hallström behövde fler bilder till inspelningarna av Abbas film.

Anders Hansers gamla bilder har lämnat ett evigt avtryck för eftervärlden att beskåda. Boken "From Abba To Mamma Mia" blev ett tack från Anders sida, för allt vad bandmedlemmarna ställt upp på för deras personliga fotograf. Redan i slutet av 1970–talet kom en våg av böcker från hans sida, samtidigt som känslorna sköljde in i hans liv.

– Det går aldrig att återskapa bilder man tagit. Att vara med på resan var ofattbart. Detta var min förra fru Görels första jobb med Stikkan Andersson. Då jobbade hon på Polar Studios och hon tyckte det var praktiskt att jag kunde vara fotograf. Vi är fortfarande goda vänner fastän vi är skilda.

När Anders Hanser senare upptäckte tjusningen med rörlig bild började han arbeta med dokumentärfilm. Dessa har han producerat långt efter att han gick i pension.

– Jag är en extrem, det är ingen tvekan om det. Mina tio sista filmer är på gång. När alla är gjorda ska jag åka runt i hela landet för att visa upp dem.

Produktionsbolaget Anders Hanser AB hyr biografer där han visar han upp sina egna alster. De flesta av filmerna handlar om kända svenska personligheter, men det finns också en film om honom själv där de som samarbetat med Anders beskriver vad han betytt just för dem.

– Utan Anders hade man nog aldrig befunnit sig i den sitsen man är idag, säger Kalle Moraeus.

– I och med att vi umgicks så mycket kunde ha ta bilder "inifrån". Han har varit en diskret fotograf som alla accepterade, säger Björn Ulvaeus i samma dokumentär.

Anders Hanser har aldrig varit den som armbågat sig fram eller tagit större plats, utan strävat efter att vara tålmodig. Att vänta in rätt ögonblick är viktigare än att vara först med bilden.

– Visst kunde det bli långtråkigt att bara jobba som jag gjorde – samtidigt som jag var den enda med den typen av vardagsbilder på Abba. Men ändå är det så kul att jobba på i det tysta, för man ser alltid nya saker som fotograf.