Fotbollsfesten åter i fara – cupgeneralen om pandemihotet: "Viktigt för hela Borlänge kommun"

I början av april ifjol valde arrangerande klubben IK Brage att flytta fram Dalecarlia Cup till augusti på grund av coronapandemin som lamslog samhället.

Någon månad senare, i mitten av maj, tvingades man ställa in helt och istället börja ladda för 2021 års upplaga.

En upplaga som nu är välplanerad in i minsta detalj, men precis som för ett år sedan är det minst sagt osäkert om huruvida cupen kommer att kunna genomföras.

Stefan Sens, cupansvarig hos IK Brage, förklarar hur man just nu arbetar, med förhoppningen att kunna genomföra turneringen.

– Mycket av förberedelserna som kommer med det här evenemanget lades upp ganska väl inför fjolåret, så det har redan varit i rull. Och mycket av det kan studsa in nu till 2021, nu när det inte blev av ifjol, säger Stefan Sens och fortsätter:

– Det som det handlar om nu är att ombesörja och ta hand om lagen och försöka vara en så god informationspelare som vi kan, utan att ge något jättetydligt besked utifrån de rådande förutsättningarna.

Cupledningen för en kontinuerlig dialog med smittskyddet i Dalarna, dit man även har skickat in tre olika planer för att kunna genomföra cupen.

Planerna är anpassade utifrån ett coronaperspektiv, där samtliga delar – tävlingsdelen, matservering, boendeförläggning och transporter – omfattas av olika åtgärder för att kunna genomföra cupen på ett smittsäkert sätt.

– Vi har skickat in ett dokument på sjutton sidor. Allt utgår från plan a, utifrån den volym vi har just nu med anmälda lag och utifrån det planerade datumet. I plan b så har vi skalat ned det lite och i plan c så försöker vi förlägga det på ett annat datum. Så vi har försökt vända och vrida på de flesta olika möjligheter för ett genomförande, berättar Sens.

Dalecarlia Cup har de senaste åren fått ordentlig fart och antalet anmälda lag har stadigt ökat. Rekordnoteringen kom 2019 då 502 lag var anmälda men skulle ha slagits rejält ifjol om cupen blivit av, då hela 685 lag planerat att åka till Borlänge.

I år ligger siffran just nu på drygt 420 anmälda lag.

– Cupen har varit en otrolig framgångssaga de senaste åren med ett explosionsartat intresse. Det har verkligen varit en underbar resa att vara med på.

Årets upplaga är planerad att genomföras mellan den 1–4 juli och i takt med att dagarna räknas ned så närmar sig cupledningen också den brytpunkt då man måste ta ett beslut för att ett genomförande ska vara möjligt.

– Jag vill inte ge ett specifikt datum, men nån gång nästa månad måste vi annonsera i vilken form vi tänker genomföra cupen. Många har gått ut tidigt och beslutat att ställa in, men vi kommer avvakta ett litet tag till, konstaterar Sens.

Vad tror du själv, ur ett realistiskt perspektiv?

– Vi hoppas att vaccineringen ska rulla på och att smittspridningen minskar. Någon mer kvalificerad gissning än så vågar jag mig inte på.

Vilka konsekvenser skulle det få om ni tvingas ställa in ytterligare ett år?

– Redan innan året så har det ju varit ett allvarligt läge. Vi har gjort åtgärder för att kunna mäkta med den nivån och den verksamhet vi bedriver igång. Och Dalecarlia Cup är ju årligen den största sponsorn inom verksamheten.

– Nu hade vi möjlighet att få tillbaka en del av den planerade intäkten från 2020, men det är klart att det inte vore positivt för föreningen i det läge som vi är i just nu. Det skulle ha en väldigt stor betydelse.

Förutom att cupen är en rejäl kassako för IK Brage så framhåller Stefan Sens även att den är viktig i ett betydligt större sammanhang än så.

– Det här evenemanget påverkar så många mer än vår verksamhet. Det ger 600 000 till föreningar runt om i regionen, för de uppdrag de har för Dalecarlia Cup. Många av föreningarna är beroende av de jobben. Samtidigt så har vi hotellverksamhet och näringslivet som verkligen vill ha den här cupen.

– Så det är inte viktigt bara för vår förening utan för hela Borlänge kommun. Alla vill ju att det ska hända nånting och det är ju kommunens största evenemang. Det hade känts för fler intressenter än IK Brage om det hade ställts in ytterligare en gång, fortsätter Stefan Sens.