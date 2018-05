Bågefeldt: Fem heta snackisar efter Brages seger mot ÖIS – "Fram träder en spelare som ser allt mer komplett ut"

LÄS ÄVEN: Brage chockade serieledaren – vann komfortabelt med två man mer

Oscar Lundin – mannen – målskytten – maskinen

Under fjolårssäsongen i Dalkurd skolades Oscar Lundin om till en något mer defensiv central mittfältare än den han hade varit dittills under karriären. Ett drag som visade sig lyckat då. Under årets säsong i Brage har han åter fått en roll något högre upp i banan, men så offensiv som nummer 23 var mot Örgryte har vi sällan sett honom. Gång på gång kom den yngre tvillingen Lundin på genombrott, vilket också resulterade i ett kanonmål som bröt dödläget i den första halvleken. Förutom det levererade han också en delikat passning till Marcus Astvald innan denne skickade in bollen som gav 2–0, vilket visar att Lundin sitter på både killer instinct och spelintelligens. Lägg där till ett par lungor som orkar hålla uppe syrenivån tillräckligt för att springa box-till-box under nittio minuter i stekande sol och fram träder en spelare som ser allt mer komplett ut.

ÖIS-besvikelsen

Nej Örgryte, det här var inte en insats värdig en serieledare. Man ska inte ta ifrån Brage någonting – man var verkligen värda segern – men jag hade räknat med oerhört mycket mer av de rödklädda från Göteborg, som i ärlighetens namn knappt skapade en enda riktigt högoktanig målchans, förutom den som resulterade. Om det var Diego Montiels frånfälle, ett tufft spelschema eller något annat som spelade in ska jag låta vara osagt, men presterar inte ÖIS bättre än så här så har jag svårt att se att de behåller sin tätposition i Superettan.

Segern

Ä-N-T-L-I-G-E-N! Brage har visserligen stått för stabila insatser och tagit poäng under en längre tid, men att kryssa sig igenom en hel serie håller sällan särskilt långt, och ger inget avstånd nedåt i tabellen. Framförallt tror jag dock att det är viktigt mentalt för laget att åter få känna att man kan vinna fotbollsmatcher, efter – den förvisso småtrevliga – ökenvandringen på snart en och en halv månad. Att segern dessutom kom mot en favorittippad serieledare gör knappast saken sämre.

Utvisningarna

Att lag drabbas av utvisningar är inte supervanligt, men det händer självfallet. Att, som Örgryte, få syna det röda kortet två gånger under samma match är dock något som (nästan) bara händer på film. Dessutom klantigt och klumpigt att dra på sig utvisningar i ett skede där man nyss reducerat och faktiskt hade möjligheten att åter ta sig in i matchen. Brage tackade naturligtvis och tog emot.

Inhoppet

När matchuret tickade över nittio minuter och saken var klar så stod han där, ombytt, uppvärmd och redo. Att 17-årige Pontus Jonsson fanns med på avbytarbänken var bara det en överraskning, men att supertalangen även fick speltid var faktiskt riktigt spännande, även om hans minut på planen naturligtvis gjorde varken från eller till för utgången av matchen. För en ung lovande spelare kan dock den där minuten betyda allt, och torde ge både blodad tand och råg i ryggen. Bytet visar också att Jonsson är en spelare som Brageledningen verkligen ser något i och tror på inför framtiden.