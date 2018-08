Första seriematchen för KIK utan Lundin – flyttar till Umeå för studier: "Hoppades få ha kvar henne längre"

Det blev en oavgjord match hemma mot Kungsbacka förra helgen för Kvarnsveden. Det var första gången de lyckades ta poäng mot ett av de andra topplagen. Matchen mot Kungsbacka var även Lova Lundins sista i Kvarnsvedentröjan som nu ska flytta till Umeå för att börja studera. Lundin kommer även fortsätta säsongen i Umeå IK.

– All heder till Lova som flyttar och ska börja studera. Vi hade hoppats på att kunna ha kvar henne längre under hösten men när inte alla parter vill är det inte mycket att göra åt. Vi önskar henne all lycka till. Hon är en fantastisk fotbollsspelare, säger Kvarnsvedens tränare Björn Lindén.

► Kvarnsveden fortsatt utan seger mot topplagen efter kryss mot Kungsbacka: "Det känns lite som en förlust just nu"

Lördagens match mot Mullbacken blir då lagets första seriematch utan Lundin. En match de skulle behöva plocka en värdefull trepoängare i för att inte släppa iväg de andra topplagen.

– Jag tror att det kommer bli en jämn match. De spelar ungefär som vi och det är två likvärdiga lag. Jag hoppas att våran individuella skicklighet ska vara bättre och att det ska kunna avgöra. Det kommer bli en tuff kamp men vi siktar på en seger såklart, det måste vi göra om vi vill hänga på de andra i toppen, säger Lindén.

► TV: Toppmötet mellan Kvarnsveden och Kungsbacka slutade oavgjort – Se höjdpunkterna här

Uppladdningen inför helgens match har sett något annorlunda ut när Kvarnsveden ställdes mot Korsnäs i en svenska cupen match i onsdags. En match som de vann utan några större problem.

– Det var en cupmatch där vi hade mycket bollinnehav så vi behövde kanske inte gå 100 procent för att vinna den. Det är inte ofta vi har match mitt i veckan så vi har kört rehab och återhämtning. Det blir ju tre matcher på åtta dagar men vi har haft bra träningar igår och idag. Det är inga skador och skavanker så vi kan ställa upp med det lag vi vill, säger Björn Lindén och fortsätter:

– Vi fokuserar inte på cupen nu utan det är fullt fokus på serien. Sen är det naturligtvis bra med extra matcher om det skulle bli gruppspel till våren men det ligger längre fram. Nu är det fullt fokus på serien där vi vill vara med och kriga om platserna.