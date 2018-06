Så blev Dalkurds nya verklighet – Adil Kizil om månaderna som höll på att knäcka honom: "Den tuffaste tiden som jag har haft"

Någon minut innan jag anländer till Uppsala centralstation plingar det till i mobilen.

"Jag står på Radisson Hotell-sidan".

Mycket riktigt.

En diskret Dalkurdlogga pryder den bakre delen av den vita Passaten som punktligt står och väntar.

Bakom ratten sitter Dalkurd FF:s sportchef.

En doft av rakvatten möter mig i dörren när jag lassar in kamera- och datorväskor i baksätet.

Adil Kizil är sig lik. Vinröd skjorta, svarta byxor.

Vi rullar iväg.

Efter bara någon minut pekar Kizil ut en rödaktig sekelskiftesbyggnad i ett av hörnen på Vaksala Torg.

Det är där, på andra våningen, som Dalkurd nyligen har flyttat in sin organisation. Det är där som Kizil själv har sitt kontor tillsammans med bland annat nye vd:n, Mikael Ahlerup.

Han fortsätter vant att ratta sig fram i sin nya hemstad.

Efter, i stort sett, ett helt liv i Borlänge är det nu här, i landets fjärde största stad, som Adil Kizil har sitt hem.

– Det är klart att det är konstigt när man har rotat sig så länge. Jag förstår att det inte är lika konstigt för spelare som har varit i klubben i ett eller två år, men för mig blir det ju det så klart, konstaterar Kizil.

Jag kan faktiskt gå till köpcentrum här och äta utan att behöva stanna till och prata med folk om matchen eller något

- Adil Kizil

– Men det vardagliga blir inte så jättestor skillnad, i och med att dagarna ser ungefär likadana ut här som i Borlänge. Skillnaden är att det finns fler ställen att käka och fika på. Och det är lite närmare till möten. Så geografiskt är det lite enklare, men annars ser mina dagar ganska identiska ut.

– Jag är ganska simpel när det kommer till hobbys och så. Det finns inte så mycket som tar min tid, utan det är mest fotboll och vara hemma med frugan. Och jag är fortfarande, i princip, på varje träning.

Vissa fördelar har han hittat.

– Den grej som jag har känt av absolut tydligast är att man är anonym. Både på gott och ont, men jag tycker att det är rätt skönt. Jag kan faktiskt gå till köpcentrum här och äta utan att behöva stanna till och prata med folk om matchen eller något. Någon gång händer det, självklart, men i Borlänge så kallade jag det "The Green Mile" när man gick igenom Kupolen. Hade vi förlorat var det bara att ta allting (skratt).

Den första tiden bodde han på hotell och först i mars flyttade Kizil, tillsammans med frun, in i den nyinköpta lägenheten i närheten av det Studenternas som om något år eller så kommer att vara Dalkurds nya hemmaarena.

– Det var tufft i början. Spelarna bodde inte ens kvar på hotellet. Det var jag som var kvar (skratt).

Känner du dig som Uppsalabo nu?

– Nej. Inte än. Det är klart att vardagen har blivit lite mer naturlig, men inte än. Det är för kort tid.

Kursen är satt mot Österängens IP, en konstgräsplan i stans östra delar, som man delar med bland annat ett amerikanskt fotbollslag, IK Uppsala Fotboll och även en del idrottsverksamhet för skolklasser.

Några minuter, och ett kaffestopp, senare är vi framme.

Det är här som Dalkurd numera har sin bas. Det är här laget tränar och det är här, eller åtminstone strax intill, som de tillfälliga barackerna där omklädningsrum, tränarrum och alla andra sportsliga faciliteter inryms.

Lokalerna är ljust fräscha, relativt rymliga och har fortfarande kvar den där nya, inte riktigt inbodda, känslan.

Adil Kizil har jobbat hårt för det här.

– Mycket är på plats. Eller allting, i princip nu. Om man jämför med januari, februari och mars, så var det ganska mycket som skulle komma på plats. Det var lite tuffare.

"Lite tuffare" känns som något av en underdrift, när sportchefen fortsätter att berätta om tiden som varit, efter att det stod klart att Dalkurd skulle lämna Borlänge.

– Det som tog mycket energi var det vardagliga med planen och träningarna. Vi tränade i Sollentuna ibland, och det var ju en vinter som var hemsk. Vi hade ingen bra tajming att den var som värst när vi var här.

– Det gjorde att det dagliga blev väldigt mycket. Vi bytte om på ett ställe, satte oss i en buss och åkte till ett annat. Sen kom vi tillbaka och då var det mycket som skulle fixas.

– Det är den tuffaste tiden som jag har haft när det kommer till arbetsmängd. Alltså, det var...

Känslan utifrån var att du gjorde allt då.

– I princip. Vi hade ingen materialare, ingen målvaktstränare... Vi hade ingen organisation. Det var några som hjälpte till frivilligt, men jag var väl allt som gick att vara. Och jag skulle bygga truppen samtidigt. Jag gjorde väl det mesta. Inte allt, för det finns några som ska ha mycket cred. Ledarstaben hjälpte till mycket och spelarna har varit helt magiska faktiskt. Inga klagomål eller någonting.

– Men jag tror inte att det går att beskriva hur mycket det var. Allt ifrån att hjälpa till med boenden, hjälpa till med avtal här och fixa för att underlätta i det vardagliga. Materialare och målvaktstränare var jag ända in i mars nästan.

Han fortsätter:

– Jag har varit med om väldigt mycket i Dalkurd när vi har varit en liten organisation, och alltid gjort mycket annat än vad jag ska göra. Men det här var på en helt annan nivå.

Faktum är att Kizil stressade så pass mycket att hans fysiska hälsa var i gungning.

"Väggen" var inte långt borta, medger han.

– Det är första gången som jag vet vad en vägg betyder i alla fall... ja, det var nära.

– Jag kan säga ärligt, tro det eller ej, men jag höll på att bli flintskallig. Jag tappade allt, i princip. Mitt hår är väldigt tjockt, men jag blev faktiskt tunnhårig under januari och februari. Då blev jag orolig... Men jag kollade upp det och det var stress... Sen kom det tillbaka så klart. Men det är första gången som jag har undrat hur jag skulle klara av det.

Han tystnar.

– Jag hade förväntat mig mycket jobb. Det är ju inte bara att flytta en förening och tro att allt är på plats... men inte så här mycket. Verkligen inte.

– Jämför jag dagarna då med hur det är nu, då är jag i Manchester United just nu, i princip.

Hur tog du dig igenom det?

– Saker och ting faller på plats och sen kom det in folk. Vi fick in materialare och målvaktstränare, så då kunde jag släppa ännu mer. Organisationen började falla på plats och Mikael kom in. Man kunde lämna över lite uppgifter och Pasha (Peshraw Azizi) tog en players manager-roll, och är både spelare och hjälper till med annat.

– Så idag skulle jag nog säga att jag är sportchef. Det kan jag väl säga att jag har varit sedan serien startade ungefär.

Jag kan säga ärligt, tro det eller ej, men jag höll på att bli flintskallig. Jag tappade allt, i princip

- Adil Kizil

Att arbetsbördan blev så pass extrem har sina orsaker.

På många sätt är Adil Kizil något av en last man standing i det som åtminstone Dalfolket känner som Dalkurd.

Den förening som i många avseenden har fungerat som något av ett familjeangelägenhet under alla år stod i vintras plötsligt inför en verklighet där nästan ingen i "familjen" var kvar.

Pappa Ramazan sitter visserligen fortfarande kvar som ordförande, men bor kvar i Dalarna.

I övrigt blev alla de lojala krafter som varit med och byggt Dalkurd till vad det är, kvar i Borlänge.

Förutom Adil då, som i och med sin sportchefsroll var den ende som flyttade till Uppland. En tid senare anslöt även lillebror Azad, men av den starka kärnan finns inget kvar.

Hur känns det?

– Ja... Tråkigt, för det var fantastiska människor att jobba med. Och människor som verkligen brann för den här föreningen. Det gör de än idag, men det blir självklart på distans och inte på samma sätt.

– Så det är väl jag som får hålla upp den känslan. Dalkurdkänslan.

Och det är kanske här som det blir allra tydligast att Dalkurd är en förening i förändring.

Den där speciella känslan som under tretton år byggdes upp i Borlänge, och formade klubben till det den blev, är inte längre en lika självklar del av vardagen. Det erkänner Adil Kizil utan omsvep.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det kändes som förut, det är sanningen. Och det är väldigt tråkigt för mig personligen. Sen är personerna som är i organisationen väldigt duktiga. Men det blir ju en annan känsla när du har folk som är vänner och släkt som har varit med länge. Varit med och byggt upp hela föreningen.

– Och då handlar det inte bara om jobb, utan om allt. Man backade upp varandra i allt, och det blev en väldigt nära relation, snarare än en proffsig relation. I den bästa av världar så hade vi haft kvar alla, men varit på en proffsig nivå ändå. Men så är det inte idag. Det är en bra organisation idag, med många som gör mycket gott. Men den känslan... nej. Den finns inte.

Har du känt dig ensam?

– Ja. I januari, februari och mars. Men det är det här med att vara anonym. Man känner sig ju ensam när man är anonym.

Känner du att det hänger på dig att få Dalkurdarvet att leva vidare?

– Ja, och det har jag fått höra också. Det inte bara är så, utan jag har fått höra det från folk i Borlänge också. Att vi ska vara noga med att behålla det här och ta med det vidare. Det är pappa, det är Elvan (Cicen), det är Korpen (Mesut Meral) och (Tobias) Redhe och de här. De som har varit med från dag ett allihop.

Jag skulle ljuga om jag sa att det kändes som förut, det är sanningen. Och det är väldigt tråkigt för mig personligen

- Adil Kizil

– Det är klart att den där känslan byggde något som blev framgångsrikt. Det spred ju sig ned till spelarna. Det kände jag när jag spelade och det försökte jag föra vidare när jag blev sportchef också. Det låter som att man är oprofessionell... men jag försökte ha en helt annan dialog med mina spelare. Jag var där dagligen och vi pratade om allt mellan himmel och jord. Inte bara fotboll och jobbrelaterade frågor.

– Nu håller jag ju på det ändå, men så ser det ju inte ut i en vanlig klubb. Försvinner det så... ja. Jag skulle ju önska att det är kvar. Jag tror att det är en av de viktigare bitarna i den här föreningen och det som gjort att folk har presterat här också. Att de har känt sig väldigt trygga och omtyckta.

Hur ska ni ersätta det som gått förlorat?

– Bygga. Bygga en sån relation. Och sen är det ju också så att när vi flyttade så var det ju mycket som var oklart. Det gjorde att vi inte sågs dagligen. Folk bor lite längre ifrån varandra än vad de gjorde i Borlänge. Kupolen, där alla samlades, finns inte.

– Men det tror jag kommer att komma när vi är här. När vi spelar matcher här och är här. När vi är verksamma här mer på heltid.

TV: Ahmed Awad berättar om tiden i Uppsala, vad han saknar med Borlänge och den tuffa starten på säsongen:

Det är dock ett bra tag kvar innan Dalkurd befinner sig i en sådan verklighet.

Klubben hade vissa förhoppningar om att kunna ta plats på Studenternas redan nästa säsong, men på grund av det nybyggnadsarbete som pågår så kommer bara ett lag att ha möjlighet att nyttja arenan. Och då har Sirius förtur.

– Det är ju en byggprocess som man måste respektera. Går det inte så går det inte och det visste vi om. Det var nog mer att vi hoppades att det skulle kunna gå.

Var man kommer att spela sina matcher kommande säsong är ännu inte klart.

– Vi tittar på vad som kan vara mest lönsamt. Rent praktiskt och allt runtom.

Att såväl Grimsta som Västerås låg högre upp på Dalkurds lista över spelorter än Gävle, som det i slutändan blev, hymlar Kizil inte med.

– Det är klart att Västerås hade varit geografiskt bättre, sett till vår support.

Just supporten har i år varit klen.

I den första "hemmamatchen" mot Östersund lockade man 1 644 personer.

En rätt blygsam siffra som sedan dess har sjunkit ytterligare, och i de två senaste matcherna på Gavlevallen har inte ens tusen personer dykt upp, med 707 åskådare mot Kalmar som ett absolut bottennapp.

– Vi hade en del publik i början där. Hade vi vunnit några matcher så hade det ökat, men nu blev det tvärtom.

– Inte för att vi har haft så mycket publik i Borlänge, men jag trodde att vi skulle landa kring den siffran faktiskt. 1 500-2 000 kanske. Men Gävle är inte en plats där Dalkurd har sina fans och det har vi inte haft tidigare heller. Och när det går dåligt så är det inte så många som pallar att åka från Stockholm, Borlänge, Uppsala och Västerås.

Det är klart att det hade varit roligt att spela där. Men klubben tog ett beslut som jag står bakom

- Adil Kizil

- Men jag tror att det här med publik och att vi spelar i Gävle är ett större problem för de runtom än själva föreningen. Vi hade inte förväntat oss det.

Men publiken måste väl betyda något för er?

– Jo, det är a och o och skönt att ha. Det är mycket roligare att spela inför femtusen än tusen pers. Men det går hand i hand med hur det har gått sportsligt och att det är i Gävle.

Och där kan ni bli kvar ett tag.

– Så kan det se ut nästa år. Och då blir det viktigt att vi vinner fotbollsmatcher, så att vi kan locka fler.

Sannolikt hade ni haft mer folk i Borlänge.

– Ja, det vet jag också om. Någonstans runt 3 000 tror jag att vi hade kunnat ha haft i snitt. Någonstans där.

Vad tänker du om det?

– Inte jättemycket nu. Det är klart att det hade varit roligt att spela där. Men klubben tog ett beslut som jag står bakom, i och med att förutsättningarna inte gavs. Och de förutsättningarna håller vi på att bygga upp här. Som är bättre än där.

De undermåliga sportsliga resultaten som Adil Kizil pratar har legat som en blöt filt över föreningen, och dess supportrar, under egentligen hela våren.

Med drygt en tredjedel av serien avklarad är Dalkurd fast förankrat i botten tillsammans med Uppsalakollegan Sirius.

En seger, två kryss och åtta förluster är långt ifrån förväntningarna, i en klubb där bara segrar tenderar att räknas.

– Vi visste att vi hade ett väldigt tufft schema, där vi skulle ha sju bortamatcher av elva. Vi visste att vi inte skulle ha en hemmaplan. Men våra förhoppningar var självklart bättre än det här. Det är verkligheten – vi har inte tagit tillräckligt mycket poäng.

– Sen kan man titta på det på ett annat sätt. Man kan se till våra prestationer, och det är vad jag gör. Men det är klart att vi i slutändan jobbar med något som är resultatbaserat, och där har vi inte varit tillräckligt bra. Men prestationen har varit bättre än i poängen som det resulterat i. Om det har med erfarenhet att göra eller sportsligt taktiskt... det finns många aspekter att peka på. Men vi är inte nöjda med att ligga sist i serien. Det är inte Dalkurd.

– Sedan trodde jag inte att vi skulle vara topp fem heller. Men vi skulle ha fler poäng än idag, det är vad jag hoppades och trodde.

Har det sportsliga påverkats av flytten?

– Det skulle vara lätt för mig, och fegt, att säga att det har gjort det. Då skyller jag ifrån mig, och det vill jag inte göra. Men det är klart att det inte är ultimat att ha det så här på en försäsong. Det har påverkat, men inte så att det skulle gå så här. Men det finns en del i det, det kommer man inte ifrån.

– Men jag tror ändå att den viktigaste faktorn är att den där känslan försvann, i och med att det var nytt och lite distans. Då försvann den här dagliga känslan av Dalkurd. Det är den tryggheten som försvann och den tar tid att bygga upp igen. Det är inget som kommer över några månader.

Hur hanterar laget situationen?

– Bra ändå. Det är fortfarande glädje, men det är klart att självförtroendet är stukat. Det ser man i spelet. Man blir lite mer försiktig och det är inte det här vanliga. Samtidigt har de hållit ihop fantastiskt bra och kommer hit varje dag och kör stenhårt.

Hur hanterar föreningen det här?

– Det är klart att föreningen, och alla runt om, inte är vana vid den här typen av motgång och då blir det väldigt mycket starka känslor. Man blir rädd, "vad händer?", liksom. Folk som har varit aktiva i föreningen, men också supportrar, som ridit på en framgångsvåg och inte haft någon rejäl motgång på det här sättet. Inte jag personligen, även om det är klart att jag inte känner mig trygg i den här situationen.

– Samtidigt tar jag inga beslut utifrån tillfälliga känslor, utan försöker titta på helheten. Vad kan vi åtgärda och hur kan vi göra för att vända det här? Och då finns det väldigt många bitar som man måste gå igenom.

Hur mycket tålamod finns det?

– Det visar sig. Det finns ändå ett större tålamod än hur det var tidigare. Men sen är det självklart så att om vi ligger på samma plats efter femton matcher, då funkar det ju på samma sätt som överallt. Det kan vara jag, det kan vara tränare eller spelare man måste ändra på. Det är den verkligheten i det här yrket. Speglar resultaten inte vår målsättning så kommer det ju att åtgärdas.

Var ligger ansvaret?

– Hos alla. Jag tar på mig det största ansvaret, eftersom jag är sportsligt ansvarig. Sen går det ned på tränarna och sedan på spelarna.

– Jag har en chef som utvärderar mitt jobb dagligen och ser han att jag inte gör det tillräckligt bra och han vill göra en ändring, då gör han det.

Det är klart att föreningen, och alla runt om, inte är vana vid den här typen av motgång och då blir det väldigt mycket starka känslor

- Adil Kizil

Kizils egen möjlighet att förändra ligger, som sportchef, i att förändra på spelar- och tränarsidan.

– Så länge "Valli" (Azrudin Valentic) är här, och det är han nu, så har han mitt fulla förtroende. Min bild av honom har inte förändrats sedan i januari. Men han vet lika väl som jag att vi lever i en resultatbaserad värld och att vi är i ett knivigt läge. Han vet att vi måste börja vinna matcher. Det bara är så.

Hur hårt skulle det slå mot klubben om ni inte lyckas vända?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är klart att det skulle vara tufft, men klubben är ändå mycket stabilare än för fyra-fem år sedan. Så jag tror att klubben är i ett läge där den till och med skulle kunna åka ur och komma upp igen.

Adil Kizil funderar för ett ögonblick innan han fortsätter sitt resonemang:

– Det är klart att folk skulle säga att vi åkte ur för att vi flyttade och tappade allting. Men klubben i sig är trygg. Trots att vi har flyttat så finns det ändå en organisation som bygger på sikt och vi har en spelartrupp som vi har byggt på sikt. Så det finns ändå något att ta av, om vi skulle... vilket jag inte tror. Jag tror aldrig att vi åker ur den här serien nu.

Vad talar för att ni inte gör det?

– Att vi är för bra. Vi är alldeles för bra för att åka ur den här serien. Får vi några vinster så tror jag att det vänder och att det istället blir åt andra hållet – en boost för hela truppen, ledarstaben och allt.

STORT BILDSPEL: Se Dalkurds tillvaro i Uppsala från insidan:

Adil Kizil har ett möte på ingång, spelarna börjar droppa av Österängen och vi börjar närma oss slutet av vårt samtal.

Ett samtal som, av uppenbara anledningar, haft en ganska negativ klang sett till hur året har artat sig.

En turbulent vår. Sportsliga motgångar. Fiaskoartade publiksiffror. Ingen hemmaplan.

Ser man till facit hittills så känns det svårt att se att Dalkurd har en bättre tillvaro än vad man hade haft om man stannat i Dalarna.

Vad är bättre nu, jämfört med i Borlänge?

– Dialogen med kommunen. Det sköts på ett proffsigt sätt, som jag inte tycker att det gjordes i Borlänge. Det tycker jag fortfarande inte. Och här finns det finns förutsättningar att nyttja. Det finns möjligheter och staden vill utvecklas och bygga. Det är en ny arena på gång. Några såna planer finns det inte i Borlänge och det kommer nog inte att ske på väldigt många år, tror jag.

Vi visste om att 18/19 inte skulle bli optimalt och att det skulle bli tufft. Men vi vet också om att det, längre fram, kommer att vara väldigt mycket bättre än där vi var

- Adil Kizil

– Och det finns ett intresse av att utveckla idrotten, som helhet. Man är mottagliga och kan föra en dialog. Det finns ett arenabygge, som är igångsatt, vilket gör att det finns en framtidstro på att få det väldigt bra här. Sen visste vi om att år ett och år två kanske skulle bli väldigt tuffa istället.

Vågskålarna som därmed måste ställas mot varandra är de framtida förutsättningarna kontra den förlorade klubbkänslan. Vad är egentligen värt mest?

Svaret kommer blixtsnabbt.

– Framtidstron. Vi tror att vi kan växa i framtiden här. Det kunde vi inte i Borlänge, i och med att det inte gavs någon framtidstro från de beslutande posterna. Det finns ingen tanke på att göra något.

Kizil blickar ut över Österängen, som nu åter ligger öde.

– I slutändan så är jag inte för att flytta föreningar. Det är knäppt, och skulle aldrig ske. Men kommer man till ett läge med föreningen, där man har en framtidstro och en vision om hur du vill se ut som förening och vad du vill med den, samtidigt som man blir motarbetad eller att det inte finns något intresse av det du vill göra...

Den avslutande frågan går det sannolikt inte att ge ett trovärdigt svar på förrän om flera år.

Adil Kizil gör dock ett försök.

Var det värt det?

– Det var värt det. Och jag tror fortfarande att vi kommer att få det väldigt bra i framtiden. Vi visste om att 18/19 inte skulle bli optimalt och att det skulle bli tufft. Men vi vet också om att det, längre fram, kommer att vara väldigt mycket bättre än där vi var.

Drygt ett dygn efter vårt samtal har Dalkurd förlorat ytterligare en match, då bottenkollegan Elfsborg enkelt avfärdat nykomlingen med 4–1 på Gavlevallen.

Dagen därpå kommer beskedet som ett brev på posten – Azrudin Valentic och Amir Azrafshan får lämna sina uppdrag som Dalkurdtränare.

Ytterligare några dagar senare kniper Dalkurd en pinne av Malmö på bortaplan – det sista som händer innan man kliver in i ett välbehövligt VM-uppehåll, som nästjumbo.

På tränarbänken i Malmö står Adil Kizil, som därmed gör debut som allsvensk fotbollstränare.

"Idag skulle jag nog säga att jag är sportchef".

Så var det med den saken.

LÄS ÄVEN:

Kizil gav Awad chansen från start – då bröt Dalkurd trenden

Bågefeldt: "Det var något av ett självmordsuppdrag – vem vill ta över Dalkurd nu?"