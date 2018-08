Efter miljardärens avhopp – stjärnutförsäljningen räddar Dalkurd: "Kan andas ut"

Läs också: Officiellt: Markkanen flyttar till Dalkurd FF – kan debutera ikväll: ”I Eero får vi en fysisk forward som varit med länge”

Dalkurd och telekommiljardären Kawa Junad hamnade på kant med varandra när Junad i egenskap av storsponsor ställde krav på motprestationer från Dalkurds sida. Bland annat krävde han en ny sportchef.

Dalkurd stod på sig, hänvisade till föreningsdemokrati, och tog smällen att Junad och hans miljoner lämnade klubben.

Under sommaren har de nu varit tvungna att sälja nyckelspelare som Mohamed Buya Turay, Yukiya Sugita, Rewan Amin, Heradi Rashidi och ytterligare en handfull.

Ersättarna har varit lån och kortsiktiga lösningar.

Sportchefen Adil Kizil berättar nu i en intervju med UNT om försäljningarnas betydelse för klubben.

– De här försäljningarna betyder allt för klubben, det vet alla som förstod vilken situation vi var i för två månader sedan. De här försäljningarna gör att klubben kan andas ut, säger han till tidningen.

Många spelare ut, men också många in.

– Det är klart att alla var väldigt duktiga fotbollsspelare, men det är den verklighet vi lever i. Det fanns en möjlighet att få in pengar medan de fortfarande hade ett högt värde. Vi fick också in väldigt bra spelare som passar in i profilen vi sökte, vi är nöjda med det vi har fått in. Vi är väldigt nöjda med vårt transferfönster.

Dalkurds transferfönster

In: Alibek Aliev (Örgryte, lån), Smajl Suljevic (Östersund, lån), Adam Ståhl (Kardemir Karabükspor), Eero Markkanen (AIK), Markus Thorbjörnsson (Kalmar, lån), Stefan van der Lei (Willem II).

Ut: Younes Marzouk (återvänder till Lugano från lån), Mohamed Buya Turay (Sint Truiden, Belgien), Rewan Amin (Östersund), Yukiya Sugita (Tractor Sazi), Leonard Pllana (Gais), Johan Bertilsson (Örebro), Heradi Rashidi (AIK), Abdulaziz Demircan (klubb ej klar).