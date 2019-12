Förvaltningschefen om besparingarna: "Politikerna skulle ha lyssnat på oss och startat budgetprocessen långt tidigare"

Socialförvaltningen är kommunens största med sina 550 anställda.

Till sin hjälp har Lena Fröyen tre verksamhetschefer: en chef för vård och omsorg, en för stöd och omsorg och en för utveckling och stöd. De i sin tur chefar över 20 enhetschefer.

– Det är en stor och komplex förvaltning att hantera, men jag tror inte på fler chefer. Eftersom vi är en liten kommun får de samarbeta mer över gränserna och jobba processtyrt istället för i stuprör. Närheten och "den lilla kommunen" är också vår styrka.

Under hela 2019 har jag frågat hur vi ska hantera underskottet som vi tog med oss in från 2018, men jag har inte fått något konkret svar.

Lena, som bor i Djurås, har varit i "branschen" i 19 år. Till Rättvik kom hon som chef för socialförvaltningen 2014, då från en likadan tjänst i Leksand som hon haft sedan 2011.

Nu står stora besparingar för dörren - hur har processen gått till?

– Det är ingen hemlighet att jag tycker att den fungerat mindre bra. Under hela 2019 har jag frågat hur vi ska hantera underskottet som vi tog med oss in från 2018, men jag har inte fått något konkret svar.

Och trots att hon leder den största förvaltningen med de troligen största utmaningarna, har hon under stora delar av 2019 inte haft någon förvaltningsekonom till sitt förfogande.

– Tidigare fanns en anställd, vilket krävs med tanke på de komplexa analyserna. Stödet har varit oerhört haltande, och det var först i oktober vi fick in en konsult som nu jobbar för full skubb.

Men behovet ökar hela tiden - antalet äldre ökar för varje år. Likaså ökar tyvärr antalet barn som far illa och behöver stöd.

Till 2020 har Lena fått 308,8 miljoner kronor att fördela på bland annat särskilda boenden, hemtjänst, daglig verksamhet, familjestöd och missbruksstöd. Ramen utvidgades med 10 miljoner i jämförelse med i fjol.

– Det är ju gigantiskt mycket. Men behovet ökar hela tiden - antalet äldre ökar för varje år. 9,5 procent av rättvikarna är 80 plus, att jämföra med riket där 5,7 procent är 80 plus. Likaså ökar tyvärr antalet barn som far illa och behöver stöd.

– Vi gick in i 2019 med ett minusresultat på 8 miljoner och ett uteblivet statsstöd för ökad bemanning inom äldreomsorgen på runt 4 miljoner, så i praktiken pratar vi om en utökad ram på cirka 2 miljoner. Dessutom pekar senaste prognosen på att vi slutar på minus 14,4 miljoner innan året är slut.

Borde du ha fått en större ram?

– Nja, men jag tycker att politikerna skulle ha lyssnat på oss och uppmärksammat behovet av effektiviseringar långt tidigare. Alla ska dra sitt strå till stacken. Men vi måste ju analysera varför vi kostar det vi kostar, och då menar jag hela kommunen.

Du har ett sparbeting på 8 miljoner - vad ska du spara på?

– Först tittar vi på det som är "icke lagstadgat", alltså sådant som vi inte måste erbjuda rättvikarna enligt lag. Och det är svårt. Då får vi till exempel se hur vi kan slimma organisationen - som redan är anorektisk. Vi har verkligen vänt på alla stenar och effektiviserat varje år.

– Men vi planerar att plocka bort demensteamet, som startade tack vare det nu uteblivna statsstödet, och istället sprida ut demenskunskap på hela hemtjänsten. Att ta bort teamet skulle spara runt 1,4 Mkr. Å andra sidan riskerar vi då ett ökat behov av särskilt boende, eftersom det kan bli bli svårare för dementa att bo kvar hemma.

– Hela hemtjänsten måste nu djupanalyseras för att se om, och i så fall hur, vi kan effektivisera.

Sparande på personal efterfrågas - hur kan ni spara där?

– Vi har inget trygghetsboende i Rättvik, en mellanform mellan att bo hemma och särskilt boende. En del av de som får särskilt boende skulle kunna bo i trygghetsboende istället, och då kan vi omfördela en del av särskilda boenden till trygghetsboenden. Där finns ingen fast personal, men behovet av trygghet uppfylls. Med detta kommer vi att kunna dra ner på personaltätheten på totalen inom särskilt boende.

Under våren börjar vi också installera trygghetskameror hemma hos de som idag bara har tillsyn och som vill ha en kamera.

Troligen blir det även "effektiviseringar" för nattpersonalen.

– Vi jobbar ju processtyrt, och där kan vi kanske hitta nya sätt att arbeta på. Under våren börjar vi också installera trygghetskameror hemma hos de som idag bara har tillsyn och som vill ha en kamera. Det spar mycket restid för personalen och ger mer tid för det personalnära arbete som vissa äldre har behov av. Vi kan då omstrukturera nattbemanningen.

Arbetsmarknadsenheten, som bland annat sköter loppisbutiken Ta tillvara, kommer att bantas.

– Där finns en arbetsbrist idag eftersom det inte är så många som blir anvisade från Arbetsförmedlingen som tidigare. Men där anpassar vi ju också hela tiden utefter behoven.

Lena berättar också att man funderar på att släppa lokaler för att minska på hyreskostnader.

– En del lokaler för särskilt boende hyr vi externt. Nu vill vi försöka få in dessa i våra egna lokaler istället. Men då måste vi få till andra boenden, och idag har vi inga lokaler som vi kan omvandla.

– En annan idé är att flytta hemtjänsten från lokalerna i polishuset till egna lokaler, men det krävs bland annat parkeringsplatser och omklädningsrum - så det är inte helt lätt.

Kan du sova om nätterna?

– Ja, jag sover på nätterna. Jag har fantastiska medarbetare som gör allt de kan och mer därtill. Sen blir man luttrad - på gott och ont.