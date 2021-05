Fortum om båtarna som inte kunde sjösättas: "De flesta står och stampar"

Det var under helgen som den efterlängtade sjösättningen av fritidsbåtar skulle äga rum i Runn. Flera fick dock problem med den låga vattennivån vilket gjorde att många båtar fick stanna på det torra.

– Det är historiskt låga nivåer nu, det har inte varit så lågt det här datumet på 20 år, konstaterade Tommy Albinsson, aktiv i Falu båtklubb.

Som bekant är ju Runn tätt sammankopplad med Ösjön och Dalälven och därmed även Ornäs båtklubb, där Fredrik Vaker är ordförande.

– Det ligger ju några båtar i sjön, men flertalet har inte lagt i sina båtar än, säger Vaker som visserligen noterat den låga nivån – fyra, till fem decimeter lägre än på sommaren – men är inte säker på att det är onormalt.

– Det kanske det är, men jag törs inte säga säkert. Några väntar på högre vatten, det vet jag.

En som har koll på läget, nästan på centimetern, är Fortums Claes Kjörk, ansvarig för vattenregleringen. Två mätare, en vid Torsång och en ute på Runn, ger värdefull information.

Är det är en historiskt låg vattennivå i Runn?

– Det var ovanligt lågt förra helgen, om det är lägst på 20 år vet jag inte, men det kan vara så. Det är ju en väldigt sen vårflod.

Om vad vi kan vänta oss den närmaste perioden, säger Kjörk:

– Det stiger ganska fort uppåt nu, åtta centimeter på tolv timmar. Nästa helg räknar jag med att det är inom normal sommarnivå.

Just nu strömmar vattnet från Dalälven in i Runn via Lillälven, men förhållandena styrs vid Långhags kraftstation och under andra tidpunkter flödar vattnet i omvänd riktning istället. Sett till hela året rinner mer vatten mot Torsång och älven. Runn fylls även med vatten från Faluns vattendrag och allt rinner till sist mot havet.

Om situationen med båtiläggningarna som försenas, säger Kjörk:

– De flesta år är det här inget problem, men i år när vårfloden är tre veckor sen då står de flesta och stampar och vill ha i båten.

Varför är vårfloden så sen?

– Det skulle du egentligen fråga en meteorolog om, men det är ju kylan helt enkelt.

Vilken skillnad gör regnet?

– Det gör ju att det går ganska fort nu – Västerdalälven har satt full fart – det går mycket fortare när det regnar, säger Claes Kjörk.