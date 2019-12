Fortsatt tumult vid busshållplatsen i Åsgarn: "Allvarliga grejor detta, i bussen sitter barn som blir skrämda"

Tidigare i höst skrev tidningen om Västanhede Trafiks busschaufförer som backade på den hårt trafikerade Garpenbergsvägen i Åsgarn för att släppa av skolbarn. Leif Ekström, som är styrelseordförande i Åsgarns bygdegårdsförening, har nu fått kontakt med Dalatrafik, som äger bussarna som körs.

– Nu har chaufförerna börjat backa i den mindre korsningen istället, som ligger längre in på den mindre vägen Stigvägen. Det är bra, det är säkrare där, säger Ekström.

Bussturen körs nu alltså enligt den överenskommelse Dalatrafik och kommunen gjorde med Västanhede Trafik tidigare i år.

Men problemet slutar inte där.

Saken har nu gått så långt att Leif Ekström kontakt polis. Under två veckors tid har fyra incidenter skett kring bussens nya vändplats. Vid tre tillfällen har bussarna kört ner väg- och lyktstolpar och en gång körde en buss ner i diket.

– Det är allvarliga grejor detta. I bussen sitter barn som blir skrämda. Ända sättet att få problemet belyst är genom att höra av sig till polisen.

Maggan Eriksson, boende i grannbyn Västansjö, brukar hämta och lämna sina syskonbarn i Åsgarn. Hon har observerat flera incidenter vid hållplatsen och berättar för tidningen att hon även försökt instruera förarna i hur de vänder säkert, men menar att detta inte har hjälpt.

– Jag har försökt lotsa någon gång, men det går inte. Barnen är rädda för att åka buss. Det går fort, och när det är halt blir det farligt.

När tidningen hör av sig till Västanhede Trafik, som kör bussarna, är ledningen väl medveten om att bussvändningarna i Åsgarn inte fungerar som det är tänkt.

– När det gäller Åsgarn så pågår en dialog, sedan tidigare, mellan vår uppdragsgivare (Dalatrafik, reds. anm.), vi som entreprenör samt en utvecklingsgrupp i Åsgarn. Dialogen är för att försöka hitta en bra lösning för alla parter. Vi vet alla att det inte är optimalt att vända i Åsgarn och det har diskuterats olika lösningar, till dess lösning är på plats så ska vi vända enligt de riktlinjer som finns. Om det då, trots det, uppkommer incidenter, som i detta fallet, så får vi som företag arbeta separat med en handlingsplan kring hur vi säkerställer körningen i Åsgarn till dess vi har den överenskomna lösningen på plats. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att nå ut till våra förare med information kring de riktlinjer vi, idag, har för vändningen i Åsgarn, säger vice vd Johan Eriksson i en skriftlig kommentar till tidningen.

Arbetet för att hitta en lösning på bussituationen i Åsgarn fortgår.

I fredags förra veckan hade Leif Ekström och Maggan Eriksson ett möte med Dalatrafik och Avesta kommun. De tittade på platserna där nedkörningarna varit och kom fram till att det inte längre är lämpligt att bussarna vänder inne på Stigvägen. De kom också fram till två lösningar på problemet.

På lång sikt är tanken att bussarna ska köra ut till Garpenberg och köra runt, för att slippa backa överhuvudtaget. En avstigningsplats ska då göras på högersidan av vägen när man kommer från Fors, så att barnen kan kliva av på en avsats mittemot Åsgarns bygdegård.

– Men det kommer att ta tid innan det händer, säger Leif Ekström.

Den kortsiktiga lösningen är ännu en variant av backningar i korsningarna. Nu ska bussarna som kommer från Garpenbergsvägen backa in på Stigvägen, och sedan vända och köra tillbaka där de kom ifrån. Tidigare backade de ut mot Garpenbergsvägen.

Busskurerna och hållplatsskylten som just nu står ute vid Garpenbergsvägen ska flyttas en bit in på Stigvägen, så att barnen inte hoppar av precis vid den stora korsningen. Parterna menar att det är den bästa lösningen som finns just nu.

Dock råder fortsatt oro i Åsgarn kring Västanhede Trafiks förare.

– Lösningen är den minst farliga, vi får se hur det blir nu, säger Leif Ekström.

När det snart gått en vecka sedan mötet med Dalatrafik och Avesta kommun ringer tidningen till Åsgarn för att höra om den nya rutinen rullat igång. Det har den inte, meddelar Maggan Eriksson. I stället berättar hon att ett nytt tillbud skett.

Under tisdagen backade en buss in i en lyktstolpe vid korsningen inne på Stigvägen.