Fortsatt stopp för träffar inne på äldreboenden i Falun: "Problematiskt att börja ta in människor"

Regeringen häver besöksförbudet från 1 oktober. Men på torsdagen rekommenderade smittskyddsläkare i Dalarna att ändå inte säga ja till träffar med anhöriga inomhus.

Orsaken är den ökade spridningen av coronaviruset i länet.

Kommunens äldreboenden ändrar därför inte rutinerna nästa vecka, meddelar Johan Björklund.

– Fysiska möten går att ordna utomhus, kanske med promenader, så som man har löst det under sommaren. Men det känns oerhört problematiskt att börja ta in människor utifrån på boenden. Pandemin har inte klingat av, tvärt om.

Vecka för vecka sker nya bedömningar, beroende på läget.

Senare när temperaturen sjunker utomhus måste dock besöken flytta in. Nu fortsätter planeringen för träffar under säkra former, berättar Johan Björklund.

Han märker ett stöd för restriktiva regler, både bland personal och anhöriga.

– Det här viruset har en väldig förmåga att ta överhanden. Därför måste vi hålla på restriktionerna.

Johan Björklund varnar för att kallare och torrare årstider kan ge mer allvarliga följder av viruset för dem som blir smittade.

– Den som fick covid-19 i ett tidigt skede av pandemin kan också bli sjuk igen, om antikropparna klingat av.

Vi måste göra allt vi kan för att inte hamna i läget där vi var i våras där många dog på boenden.

Smittskyddsläkare Helena Ernlund står bakom rekommendationen att inte öppna för besök inomhus.

Läget i Dalarna liknar nivåerna i våras, men kan också bero på fler tester, säger Helena Ernlund. Även bland vård- och omsorgspersonal upptäcks nu smittan, betonar hon.