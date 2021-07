Fortsatt sökpådrag efter försvunnen kvinna: ”Bygden ställer upp”

Runt 8-tiden på tisdagen anmäldes en kvinna i 85-årsåldern saknad. Kvinnan, som bor i Nås i Vansbro kommun, uppges vara förvirrad och ska ha försvunnit från sin bostad någon gång under natten.

Trots långt sökpådrag under tisdagen är kvinnan fortfarande försvunnen och polisen fortsätter arbeta med att hitta henne under onsdagsmorgonen.

– Vi kommer göra närsök utifrån så kallade hotspots, alltså ställen som kvinnan kan tänka sig besöka, och sen utöka sökningen därifrån, säger Diana Qudhaib, presstalesperson hos polisen region Bergslagen.

Under sökandet har FRG (Frivilliga resursgruppen) anslutit sig för att hjälpa till från flera orter. Bland annat finns resurser från Siljansnäs och Malung-Sälen. Även hundpatrull är på väg in från Värmland. Flera privatpersoner är även på plats under sökpådraget.

– Tack för att ni är här! Ta hand om varandra. Är det något ring 112 direkt. Det är snabbast. Vi ska kämpa på under dagen. Det gläder mig att ni ställer upp. Det värmer att se hur bygden ställer upp, säger en polis till sökgruppen på plats.

Under tisdagen har man även sökt med helikopter, något som eventuellt kommer användas även under onsdagen.