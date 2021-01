Första testspelaren på plats – amerikansk forward tränar med Brage

Bragetränaren Klebér Saarenpää har flaggat för att det kommer dyka upp testspelare under Brages försäsong.

Först av dem att ansluta – 21-årige amerikanske anfallaren, Will Inalien.

– Det är via en agent som vi har valt att titta på honom i ett större perspektiv, säger Klebér Saarenpää.