Forssa i serieledning efter drömhelg – tackar dalarivalen för hjälpen: "Får ringa Goran"

Forssa var på väg att slarva bort segern hemma mot Valbo i fredags kväll när gästerna åt upp ett tvåmålsunderläge.

Men Alexander Höglunds 3–2 med fem minuter kvar att spela blev matchavgörande, och sköt upp Borlängelaget i tillfällig serieledning i södra Norrlandstrean.

Men efter helgens matcher blev ledningen permanenterad.

För toppkonkurrenterna Strömsberg och Sandviken förlorade båda skrällartat mot lag från seriens bottenskikt: IFK Mora (0–1) samt Heby (0–1).

Falulaget Korsnäs hade på söndagen chansen att gå upp jämsides med Forssa i tabellen, men brände det läget i och med sin 2–4-förlust borta mot Söderhamn.

– Fördelen med att spela fredagsmatcher är ju att man sätter lite press på övriga lag vid seger. Å andra sidan ger man ju laget nåt att gå på vid förlust, säger Jonas Björkgren.

Hans Forssa toppar nu trean med bara tre matcher kvar att spela. Men det är långtifrån en klar ledning: Strömsberg står på samma poäng (18) men har sämre målskillnad, och Sandviken skuggar två poäng bakom ledarduon. Korsnäs är femma, tre poäng efter Forssa, och Mora är fortsatt under nedflyttningsstrecket trots bragdmatchen mot Strömsberg i lördags.

– Alltid trevligt att gå in i en ny träningsvecka som serieledare, men den här toppstriden är fortfarande vidöppen, betonar Jonas Björkgren vara Forssa har fyra plusmål gentemot Strömsberg.

– På samma sätt som resultaten gick med oss i helgen kan de ju gå emot oss nästa omgång. Allt vi kan göra är att påverka vår egen prestation så får vi sen se hur långt det räcker.

Toppduon Forssa och Strömsberg möts på seriens avslutande dag den fjärde oktober, men innan dess ska dalalaget ta sig an tabellfyran Åbyggeby på bortaplan samt Edsbyn – just under nedflyttningsstrecket – hemma.

– Mora visade ju i helgen att motivation slår klass, och mot slutet av en serie är det livsfarligt att möta lag i botten. Men självklart är vi glada att vi har satt oss i den här positionen, särskilt efter att ha visat så bra karaktär i fredags, säger Jonas Björkgren som också passar på att tacka Mora för hjälpen i toppstriden.

– Starkt av dem att slå Strömsberg som var serieledare. Jag får ringa och tacka Goran (Cuckovic, Moratränare) som jag hade som spelare i FC Gute 2014. Han och Robert Mambo Mumba var stjärnorna då i division två.

Matchfakta/Division 3 södra Norrland

Forssa BK–Valbo FF 3–2 (2–0)

Målen: 1–0 (30) Karim Rebai, 2–0 (33) Herekol Bayram, 2–1 (62) Delmi Muaka, 2–2 (81) Will Strid, 3–2 (85) Alexander Höglund.

Varningar, FBK: Felix Mazzola. VFF: Barnabe Mubumbyi.

Domare: Odai Alwani.

Publik: 35.