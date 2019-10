Förslaget: Vatten och avfall ska bli dyrare i Avesta – så mycket höjs det för villa- och lägenhetsägare

Bolagets vd Erik Nordén konstaterar att investeringsbehovet för både va-verk och va-nät är stort, vilket medför kostnadsökningar under flera år framöver.

Bolaget står också för flera kommande pensionsavgångar där förtida ersättningsrekryteringar ska göras.

Kapitalkostnader, personalkostnader och övriga kostnader beräkna öka med tre miljoner kronor, och för att kompensera för kostnadsökningarna behöver intäkterna från taxan ökas med motsvarande belopp nästa år, skriver Erik Nordén.

Den rörliga avgiften för vattnet höjs enligt förslaget med 1,40 per kubikmeter till 19,40 kronor. Dagvattenavgiften per fastighet höjs med 35 kronor till 310 kronor per år. Den fasta avgiften för den enklaste mätaren höjs från 2475 kronor till 2625 kronor per år.

Taxan för en normal villa ökar från 454 kronor till 487 kronor per månad, och för lägenhet från 249 kronor till 270 kronor per månad.

Enligt förslaget blir det ingen förändring av anläggningsavgiften.

Även avfallstaxorna kommer nästa år att drabbas av kostnadsökningar för hämtning av behandling av hushållsavfall och mottagning av grovavfall på återvinningscentraler, konstaterar Erik Nordén. Bland annat kommer en förbränningsskatt för hämtning och förbränning av avfall att införas nästa år.

Totalt sett beräknas kostnaden för avfallsverksamheten öka med 1,7 miljoner kronor kommande år. Taxan för osorterat avfall höjs mer är taxan för sorterat avfall.

För det vanligaste abonnemanget blir höjningen enligt förslaget 13 kronor per månad för ett villahushåll och tre kronor per månad för lägenhet.

Taxan för slamtömning ska enligt bolaget täcka kostnaden för hämtning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. Avesta vatten och avfall har under det här året gått över från att köra slam i egen regi till att handla upp tjänsten från en extern entreprenör. För att täcka kostnaden för entreprenaden måste taxan höjas, konstaterar bolagsledningen.

Slamavskiljare och slutna tankar upp till tre kubikmeter ska enligt förslaget kosta 870 kronor att tömma efter den 1 januari 2020. Tankar på tre till sex kubik ska kosta 1045 kronor. Slangdragning upp till 20 meter ingår i priset, medan slangdragning 21-30 kostar 125 kronor extra. För lock som överstiger 15 kilo tillkommer en kostnad på 250 kronor.