Förslaget: Lägg ned fasta fritidsgårdar – bli mobila istället: "Ambitionen är att nå fler"

Som vi tidigare berättat så måste Falu kommun spara 100 miljoner kronor för att få budgeten i balans.

I det sparförslag som tjänstemännen presenterade för politikerna i slutet av augusti stod det bland annat klart att Kultur- och fritidsförvaltningen ska kapa sina kostnader med två procent – totalt 5,3 miljoner kronor.

Och på listan över möjliga besparingspunkter hittar man förutom "uppsägning av skolaulor", "stänga vikabadet" och "höjda avgifter" även punkten "mobil ungdomsverksamhet".

Den innefattar ett nytt koncept för fritidsgårdar med färre fasta mötesplatser och mer mobil verksamhet – något som enligt förslaget skulle kunna spara en miljon kronor år 2020 och totalt 1,7 miljoner kronor på en helårsbasis.

Men enligt David Bergström, förvaltningschef för kultur- och fritid, hade arbetet påbörjats redan innan sparkraven kom.

– Det är lite olyckligt att det nu ses som ett sparförslag. Det handlar för oss om att vi sedan ett halvår tillbaka – långt innan sparpaketet kom upp på bordet - haft ett uppdrag att titta på hur man kan utveckla verksamheten för att nå fler unga i kommunen än vad vi gör i dag på de befintliga fritidsgårdarna, säger han.

Och trots att en stängning av ett antal fritidsgårdar såklart skulle innebära en besparing för kommunen så har det aldrig varit huvudfokus, säger han.

– Vi ser definitivt en möjlighet att kapa våra fasta kostnader, men ingången är inte att det handlar om en besparingsåtgärd.

Han berättar att i den senaste Lupp-undersökningen som gjordes i Falun uppgav tolv procent av ungdomarna att de besöker kommunens fritisgårdar.

– Det tycker jag är lite lite...

Att istället utgå från de ungas egna önskemål skulle kunna leda till att man kan nå fler än bara dessa tolv procent, menar han.

– Det handlar framförallt om en bättre dialog med de unga, så det är deras fokus som styr vilka verksamheter vi ska prioritera. Ambitionen är att nå fler. Det är utgångspunkten och där bedömer vi att vi skulle kunna göra ett mycket bättre jobb med färre fasta gårdar och mer mobil verksamhet.

Än finns inga konkreta förslag kring hur en framtida verksamhet skulle kunna se ut och det är även, enligt David Bergström, alldeles för tidigt att säga vilka eventuella fasta fritidsgårdar som skulle få stryka på foten.

– Arbetet pågår och jag skulle säga att det kommer pågå under hela den här hösten innan vi landar i något riktigt förslag.

Att som på vissa andra ställen ha mobil verksamhet i form av till exempel en buss skulle kunna vara ett alternativ. En annan möjlig lösning skulle enligt David Bergström vara att i större omfattning utnyttja andra lokaler än de traditionella fritidsgårdarna.

– Det finns ju till exempel många olika typer av mötesplatser runtom i kommunen både lokalt och på landsbygden som man skulle kunna utnyttja smartare. Ett önskemål har varit en bättre mötesplats centralt i Falun, vilket naturligtvis ställer krav på att det finns möjlighet för alla våra unga att ta sig dit.

Tidigare har förslag kring till exempel nedläggning av fritidsgårdar väckt starka reaktioner. Men enligt David Bergström har det pågående arbetet mötts med tummen upp av ungdomarna själva.

– Känslan är, i de dialoger vi har tillsammans med de unga, att det är positiva signaler.

En av dem som haft viss insyn i arbetet med undersökningen bland de unga är Birgitta Bortas. Hon har varit fritidsledare på Bjursås fritidsgård sedan den öppnade i mars förra året.

– Under tre veckor i somras gjorde sommarjobbare en undersökning, och sedan följde man upp under Granny Goes Street. Man kommer fortsätta under hösten med bland annat ett ungdomsforum på kulturhuset där tanken är att man ska kunna sitta ner och diskutera, berättar hon.

Just Bjursås fritidsgård, som har öppet tisdag-torsdag samt varannan fredag, har ett stort täckningsområde. Och visst är den uppskattat av ungdomarna. När tidningen besöker gården rådet full aktivitet i och kring den.

– Det är lätt bästa fritidsgården. Jag hänger här hela tiden, säger 15-åriga Malva Hertzberg och får direkt medhåll från jämnåriga kompisen Amberle Alvmarken.

– Jag har varit på flera stycken och tycker att det här är den bästa. På andra ställen kan fritidsledarna vara så otrevliga, men inte här. Jag och "Biggan" är bästa vänner.

Frågan vad man skulle göra om fritidsgården inte fanns möts först med tystnad.

– Det finns ingenting annat att göra, säger Amberle.

– Hänga på Korsvägen, flikar Malva in.

– Alltså åka runt i eporna och lyssna på musik typ.

Det låter ungefär likadant från de tiotal ungdomar som hänger i lekparken utanför. "Varje dag", svarar flera av dem på frågan hur ofta de hänger här.

– Vi har ingenting annat för oss. Det finns ingenting annat att göra. Folk umgås här istället för att sitta hemma, säger 14-årige Isak Dalkarls.

Fritidsgården i Bjursås har i snitt 25 besökare per kväll och för Birgitta Bortas finns inga tvivel om att just den kommer att få vara kvar.

– Vi är viktiga – att vi finns för ungdomarna. Vi blir kvar, vi behövs. Men vi vet inte hur det kommer att se ut. Det vi vet är att man pratat om mer mobil verksamhet, effektivisera och möta ungdomarna på ett annat sätt.