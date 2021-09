Försiktigt jubel och nya planer inför hösten – men de hade gärna sett vaccinpass: ”Förvånande att man inte tog det steget”

På tisdagen kom beskedet: regeringen lättar ytterligare på restriktioner och öppnar för större evenemang – något som fick kultur- och evenemangssverige att jubla högt.

Magdalena Nord Omne, evenemangsansvarig på Magasinet i Falun, vågar dock inte riktigt stämma in för full hals riktigt ännu.

– Det är ju oerhört positivt. Äntligen känns det som att det sakta men säkert – om nu de här smittotalen verkligen hålls på de här nivåerna – kan komma igång på allvar igen, säger hon.

– Men man känner också lite att ”håll i hatten”. Vi var ju med om det här för ett år sedan, när man gjorde samma sak och sedan drog i handbromsen efter två veckor. Så man har i bakhuvudet att ”ta inte ut något i förskott”.

Hon tycker att man kanske borde ha gått en lite annan väg än att bara öppna upp.

– Vi tycker att det allra bästa hade varit att lätta på restriktionerna men att man krävt vaccinpass. Det är lite förvånande att man inte tog det steget, säger hon.

– Det hade ju varit ett sätt att försöka begränsa de här, om man så säger, potentiellt farliga situationerna. Det tycker man ändå att man faktiskt borde ha gjort.

Magdalena Nord Omne berättar att de nu, efter beskedet, hamnat i något av ett mellanläge.

– Många av höstens stora arrangemang är ju redan flyttade. De som är kvar av de stora nu under hösten är ju Jakob Hellman som nu då faktiskt kommer bli av den 22 oktober. Och det är ju jätteroligt.

– Och sen även ”Thank you for the music”, hyllningen till Björn och Benny, som blir den 14 oktober.

Hon konstaterar att restriktionerna tas bort den 29 september öppnar upp för en mer händelserik höst.

– Så länge restriktionerna varit oförändrade har det ju varit svårt att ta in nya saker, men nu kanske det kommer kunna ske lite spontana sådana. Det är saker på gång, men jag kan inte riktigt säga vad än. Man får hålla utkik!

Det kan även bli aktuella att öppna upp för större publik på vissa evenemang.

– Blir det nu så att man verkligen ser att det går åt rätt håll och biljetterna tickar på – då är det ju helt enkelt bara att vi öppnar upp fler platser.