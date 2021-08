Försäkringsbolag nedringda efter skyfallen: ”Vi har satt in alla våra resurser”

Anmälningarna till försäkringsbolagen rör bland annat översvämmade källare, entréer och bilar, samt tak som har läckt in.

– Det ringer konstant och kommer in oavbrutet via internet och telefon. Vi har satt in alla våra resurser, men det är fortfarande kö, säger Jens Liljeby, byggskadereglerare på Länsförsäkringar i Gävleborg och tillägger:

– Vi rekommenderar att man anmäler skadorna via internet så kommer vi att kontakta alla i tur och ordning så att alla får en kontakt inom några dagar.

Kommer dröja månader

Länsförsäkringar uppmanar också kunderna att försöka rädda så mycket egendom som man kan och att pumpa vatten ur källaren själv om man har möjlighet, i väntan på hjälp från försäkringsbolaget med att återställa skadorna.

– Vi kommer att få jättehård belastning på skadesidan och det kommer dröja månader innan vi har rett ut allting och fått alla skador åtgärdade.

Översvämningarna kommer också att leda till stora kostnader för försäkringsbolagen. På Länsförsäkringar tror man att det kommer att dröja minst några veckor av besiktningar innan de ser hela omfattningen.

– Då kommer vi att få en bild av hur mycket det handlar om, men det är ju flera miljoner. Det är svårt att greppa just nu, det handlar om jättestora belopp.Vi har haft stora översvämningar förr om åren, men under den tid jag jobbat så är det nog den största översvämningen vi har haft hittills.

Sverige lite unikt

Enligt Håkan Fransén, försäkringsexpert på Trygg Hansa, kommer den vanliga hemförsäkringen att räcka för att få ersättning för översvämningsskador.

– Det gör Sverige lite unikt när det kommer till försäkringsskydd, i alla försäkringar ingår nämligen det här katastrofåtagandet mot skyfall och översvämningsskador.

Regnmängder över 50 millimeter per dygn gör att skador räknas till försäkringsbolagens "katastrofåtagande".

Skyfallen blir allt vanligare, och det ser inte ut att bli bättre framöver, säger Håkan Fransén på Trygg Hansa. De funderar nu på hur den här typen av risker ska hanteras inom bolaget. Om det blir fler skyfall och kommunerna inte förebygger översvämningsproblem kommer försäkringspremien behöva höjas.

– Alla skador som inträffar, oavsett var det är, ska ju betalas av försäkringsbolagets kunder. Om skadorna blir fler, och framför allt kostar mer, är det kunderna som kommer betala det i slutändan. Och skulle vi nu se, vilket vi vet kommer att inträffa, att den här typen av skyfall blir vanligare så är det klart att premien kommer att behöva höjas.

"Otroligt högt tryck"

Även Folksam vittnar om en stor mängd samtal från Gävletrakten, men har inte hunnit få överblick över hur många det rör sig om.

– Det ringer otroligt mycket och vi har väldigt högt tryck. Vi prioriterar att hjälpa alla drabbade kunder så fort och bra som möjligt, säger Carina Aho Laitinen, sektionschef på skadeavdelningen.

Folksam uppmanar också sina kunder att anmäla skador via hemsidan.

Marielle Theander Olsson/TT

Tea Oscarsson/TT