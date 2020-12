Förre leksingen stoppas från att leda Juniorkronorna – så här blir staben: ”Skönt att få klartecken”

Med fyra ledare som konstaterats smittade av covid-19 har Juniorkronorna varit tvungna att agera.

På kort tid har de behövt få in ledare in i den "bubbla" som de måste befinna sig i under uppladdningen, för att vara så smittsäkra som möjligt inför resan till Edmonton och junior-VM.

Nu har de färdigställt sin lösning.

Det blir Anders Eriksén som går in som assisterande förbundskapten till Joel Rönnmark, medan Jason Pietrzykowski (till vardags i Edmonton Oilers) blir videocoach.

– Som jag tidigare uttryckt har vi stått inför en stor utmaning i att komplettera ledarstaben och vi har arbetat intensivt under veckan i nära dialog med IIHF. Det känns såklart skönt att nu få klartecken att Anders Eriksén och Jason Pietrzykowski kan delta fullt ut. Med det sagt hade vi önskat få in fler ledare men känner också ett stort förtroende för de ledare som befinner sig i Sundsvall och att vi har ledare som hjälper till hemifrån, säger Johan Stark till förbundets hemsida.

Det har rapporterats om att Svenska Ishockeyförbundet varit i kontakt med Daniel Alfredsson och Andreas Karlsson för platser i ledningen. Båda är bosatta i Kanada sedan tidigare.

Det bekräftas nu, och dessutom namnges Daniels bror Henric Alfredsson. Men de har fått nej till de rekryteringarna.

– I mina samtal med IIHF-presidenten René Fasel har det emellertid stått klart att det är omöjligt att låta nya ledare komma in i ”bubblan” i ett senare skede. Vi hade självklart hoppats på ett annat besked men har respekt för beslutet ur smittsynpunkt, säger Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till förbundets hemsida.

Utöver de tre nämnda ledarna kommer de ordinarie; Tomas Montén, Anders Lundberg, Adam Almqvist Andersson och Nizze Landén, att assistera laget från hemmaplan.