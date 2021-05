Förre Borlängebon hyllar progressiv rock

Per Wiberg, 53, beskrivs som multiinstrumentalist och rockikon och har bakgrund i banden Spiritual Beggars och tidigare Opeth.

Nu släpper han skivan ”All Is Well In The Land Of The Living But For The Rest Of Us... Lights Out ” via Despotz Records.

Enligt skivbolaget är det en hyllning till progressiv rock/metal när den är som bäst.

Skivbolaget skriver i en pressrealease: ”Om du vill höra svensk progressiv metal tas till en ny nivå av mörka melodier, så kommer ’All Is Well In The Land Of The Living, But For The Rest Of Us… Lights Out’ träffa helt rätt.