Förre backkämpens nya roll – vakar över MIK-spelarnas fysiska status: "Har gjort en fantastisk sommar"

Det är testvecka i Mora IK. När laget samlades i måndags för att inleda försäsongen inleddes en intensiv vecka då spelarnas fysiska status ska fastställas.

Spindeln i nätet, mannen som håller koll på såväl siffrorna som på vad som ska göras för att de ska förbättras, är förre backen Tomas Skogs, 37.

Som därmed har hittat en ny roll i det lag han ofrivilligt tvingades lämna efter att ha åkt på en hjärnskakning i december 2019 och sedan ännu en i början av januari 2020.

– Efter att jag åkte på min andra hjärnskakning fick jag rådet av läkarna att lägga av. Jag hade svårt att smälta det där under en period och mådde ganska dåligt i några månader, berättar Tomas Skogs.

– Det var ju aldrig så man hade tänkt att det skulle bli. Jag var otroligt besviken, och det är jag väl fortfarande över de sista åren och hur allting blev. Men med facit i hand ville inte kroppen det jag ville. Och är man inte bra fysiskt, då hänger man inte med på den här nivån.

Det känns jätteroligt att få vara kvar i den här miljön nu när man inte kunde fortsätta för egen maskin.

När han beskriver hur det kommer sig att han nu är med och ser till att dagens Moraspelare hänger med fysiskt får han det att låta lite som en slump.

– Jag blev hitskickad av arbetsförmedlingen för att komma igång med min arbetsträning och på den vägen är det väl. Det känns jätteroligt att få vara kvar i den här miljön nu när man inte kunde fortsätta för egen maskin, säger han.

Han berättar att han fick "smyga in" för att hjälpa Peter Iversen, som har en hel del andra arbetsuppgifter, med fysträningen under förra säsongen. Under våren och sommaren har Tomas Skogs sedan fått ta ett allt större ansvar.

– Nu hoppas vi väl att vi hittar en lösning att fortsätta med den här biten.

Han har redan hunnit läsa några kurser om fysträning och är sugen på att förkovra sig ännu mer i ämnet.

– Jag hoppas väl kunna läsa lite mer under hösten som kommer så att jag får lite mer kött på benen. Man har ju insett att det finns otroligt mycket att lära sig och att det är en bransch som är under stor förändring hela tiden, säger han.

Jag hade ingen fantastisk talang i början utan gnuggade ganska många timmar för att ta mig dit jag ändå tog mig.

– Sporten har helt klart förändrats. Det är stor skillnad idag mot i början av 2000-talet när jag kom upp. Då kanske man fokuserade lite mer på att springa längre och lyfta mer vikter och det finns förstås bra saker att ta med sig från alla skolor. Men hockeyn har blivit så otroligt mycket snabbare nu, man måste vara lite rappare i dag jämför med hur man byggde spelare förr i tiden.

Hur var du själv som spelare när det gäller fysträningen?

– Jag har alltid tyckt om att träna och har aldrig haft några problem att vara i gymmet. Jag var väl en träningsprodukt i grunden, jag hade ingen fantastisk talang i början utan gnuggade ganska många timmar för att ta mig dit jag ändå tog mig.

Men det djupare intresset för fysträning och hur man bygger upp kroppen kommer framförallt från de sista åren i karriären, då Tomas Skogs tvingades tänka mer och mer på sådana frågor. Det var inte bara hjärnskakningar, utan även rygg- och höftproblem, en knäoperation, en axel som gick ur led, en bruten hand och en bruten arm.

– Jag drog på mig mycket skador de sista åren och till slut måste man börja engagera sig mer i sig själv och inte bara lita på vad läkarna säger. Det föll sig ganska naturligt med alla läkarbesök och rehabperioder att börja lära sig mer om hur kroppen fungerar, säger han.

– Så det är väl lite sånt man försöker ta med sig till de här grabbarna, att vi ska hålla oss skadefria. Det är klart att det finns impactskador, smällar och sånt, som man aldrig kan skydda sig helt ifrån. Men är man ordentligt vältränad och orkar hålla huvudet uppe, då kan man undvika en del såna skador också, genom att ta emot smällarna på rätt sätt.

Det killarna gjorde i gymmet här på eftermiddagen var väldigt bra.

Ska vi lita på Tomas Skogs första observationer från veckans fystester, är MIK-spelarna på god väg mot att bli "ordentligt vältränade".

– Det känns absolut som att de har gjort jobbet i sommar, verkligen. Det har väl redan från att vi gjorde testerna i april sett väldigt bra ut, det såg oförskämt bra ut redan då. De här siffrorna har jag inte hunnit analysera riktigt än, men det killarna gjorde i gymmet här på eftermiddagen var väldigt bra. Men jag har aldrig varit speciellt orolig, det är en otroligt bra grupp att jobba med. De är intresserade och de vill mycket. Det är lättsamt.

Som tävlingsmänniska, kan du hitta något som liknar segerglädje i att se att gruppen gör framsteg?

– Absolut. Framförallt är det ju roligt att se vissa som vi kanske förra året tyckte var lite för små, lite för taniga och alldeles för svaga som rent ut sagt har gjort en fantastisk sommar. Nästan bättre än vad man kanske hade trott från början. Det blir man ju väldigt glad av att se och det är klart att det är roligt. Det blir ju ett kvitto på att vi har gjort någonting rätt.