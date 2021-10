Formveckan svarar på kritiken: ”Vår viktigaste ingrediens är samtalet”

Formveckan Dalarnas viktigaste ingrediens är samtalet i alla dess skalor och utföranden. Från det offentliga till det privata. Därför läser jag med glädje Maria Backmans text torsdagen 30 september om Formveckan som äger rum denna vecka. Hon belyser flera viktig frågor om bland annat Formveckans medverkande aktörer som i år är ett 50-tal och sträcker sig över stora delar av Dalarna. Hennes text ger bland annat liv i den kontinuerligt pågående diskussionen och dikotomin kring bredd och spets. En diskussion som vi ständigt har både med oss själva samt med andra designaktörer runt om i Sverige. Ska Formveckan vässa de allra vassaste designaktörer som Dalarna har att erbjuda? Eller ska den lyfta den generella nivån av designkompetens i länet? Eller ska den göra både och? Årets upplaga av Formveckan erbjuder just både och. Ett exempel på den spetsigare delen är exempelvis en föreläsning med kläddesignern Nygårdsanna Bengtsson som går av stapeln onsdag 6 oktober hos Hello Sunnanhed i Furudal.

Genom åren har vi i Svensk Form Dalarna främst fokuserat på just spets och genom diverse aktiviteter vässat och tillgängliggjort de mest kompetenta aktörerna i länet. Några av dessa har varit industridesignern Ulf Hanses, bokbindaren Linda Allard Forsman, slöjdaren Beth Moen och modedesignern Ada Swärd. Detta gedigna arbete har gett goda resultat. Samtidigt har vi ständigt diskuterat vad vi skulle få för resultat på lång sikt om vi istället skulle bredda vår famn och arbeta med fler aktörer och därigenom erbjuda en större mångfald och variation. Kritiskt tänkande och experimenterande har varit två verktyg i vår verktygslåda som vi har nyttjat flitigt i detta arbete. Vissa idéer har floppat och inte gjort något större väsen av sig. Medan andra idéer har åkt land och rike runt och blivit omtalade och tagits upp av designaktörer runt om i Sverige. Med andra ord, en salig blandning. Som sig bör för en ideell förening som är i ständig utveckling. I detta utvecklingsarbete har vi ständigt tampats med olika utvecklingsområden inom Dalarnas designområden. I arbetet med Formveckan har vi på senare tid valt att arbeta med ett fåtal av dessa. Den första är bristen på jämlikhet och mångfald. Många av de yrkesverksamma människorna inom de olika designområdena är nästintill schabloner av varandra. När en tittar på ledande positioner inom designområdena är detta särskilt påtagligt. Detta må vara ett problem som finns i hela landet men i just Dalarna är vi tyvärr långt ifrån att vara bäst i klassen.

Det andra utvecklingsområdet är bristen på sammanhållning och brist på möjligheter av utbyte av idéer och erfarenheter. Flera av designområdena i Dalarna har saknat regional samordning och framförallt ett paraply som erbjuder utbyte av idéer och erfarenheter över designgränserna. Denna feedback får vi även ständigt från de som är aktiva inom designområdena i länet. Parallellt med dessa två har vi hela tiden arbetat med lyfta hållbarhetsfrågan och att med design som medel skapa en mer hållbar morgondag.

För att arbeta mot dessa mål har vi målinriktat arbetat med Formveckan i två tidsrymder. I den kortare tidsrymden har vi fokuserat på att under en vecka på året skapa en enande famn där alla designutövare kan vara med och utbyta idéer och erfarenheter med varandra samt att höja den generella designkompetensen bland dalfolket. Den tongivande insatsen i detta arbete är just Formveckan. På senare tid har vi valt att ha en bred famn för att nå bortom den ensidigheten som finns bland designaktörerna idag och för att verkligen samla alla aktörer under ett och samma paraply. En del av detta är att inte endast titta på det som är design idag. Utan snarare att utmana oss själva för att se vad som kan vara design imorgon och därigenom utmana designbegreppet som vi känner till det. Det gör vi bland annat genom att ta oss an områden där design möter andra begrepp och kontexter. I många fall är dessa försök uddlösa. I några enstaka fall givande och bidrar till att, om än i en liten skala vidga vår syn på det som är design idag. Detta gör vi genom att omfamna ett brett designbegrepp som med design thinking som bas även inkluderar områden såsom t.ex. tjänstedesign, upplevelsedesign och andra områden. Områden som med en förlegad syn inte inkluderas i designbegreppet.

Att lättvindigt påstå att en bred famn vattnar ur helheten Formveckan är något som varken Backman eller vi kan svaret på. Eftersom verkligheten är så mycket mer komplex. Vi har valt att omfamna denna osäkerhet och med experimenterande som främsta verktyg testa olika idéer. För tillfället har vi en bred enande famn. Tidigare har den varit smalare. Hur kommer den vara framöver? Det får ni se när ni tar del av kommande års aktiviteter och Formveckor. Välkommen till Formveckan Dalarna!

Omid Massali, ordförande Svensk Form Dalarna