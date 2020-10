Formad av familjen – Jim Jakobs om återkomsten i BHF och det stora krigarhjärtat: "Man smittas"

"En stor karaktär med stort hjärta, driv och engagemang. En riktig lagspelare och krigare med attityd som alltid ger 110% på plan".

Orden kom från sportchefen Mattias Bergdahl i samband med att Jim Jakobs återkomst avtäcktes på Borlänge Hockeys sajt i april.

Och det är ofta den typen av adjektiv som återkommer när 26-åringens kvaliteter på isen ska beskrivas.

Hjärta, inställning, vilja, driv.

När tränaren, Stefan Gustafsson, på upptaktsträffen deklarerade att man i år fått in fler karaktärer i truppen, så var Jim Jakobs ett givet namn som åsyftades.

– Jag vet inte vad som menas med karaktär, men jag gillar att tjoa och tjimma och vara en glad kille när jag kommer ner. Jag försöker driva på det så gott jag kan, pusha, vara lite högljudd för att tända igång det lite. Jag tror att det är nyttigt att få upp lite energi på det viset, konstaterar Jim Jakobs själv när Sporten fångar upp honom i Borlänge Ishalls inre.

26-åringen är yngst i den hockeytokiga familjen från Säter, där båda bröderna Jens och Jeff under många år har gjort karriär inom sporten.

Och den där inställningen, det stora hjärtat och drivet, är något Jim Jakobs helt enkelt har i blodet, menar han.

– Pappa har varit ledare inom hockeyn, jag har haft honom mycket, och han har varit pådrivande och engagerad. Och lika med mamma, som också alltid varit engagerad i allt möjligt kring hockeyn.

– Sen har jag ju storebrorsan Jeff som är den naturligaste ledaren av alla i familjen. Och sånt smittar ju av sig. Man ser upp till de som är ovanför sig eftersom man är yngst också. Det blir att man efterlever mycket... man smittas, konstaterar Jim Jakobs.

Det är en familjegrej alltså?

– Ja, det skulle jag säga. Man brinner för uppgiften och vad man än gör så är det viktigt att vara engagerad i det.

Hur driver du på dig själv för att brinna på det sättet?

– Det är kul och då blir man engagerad. Jag skulle ju inte göra det här om jag tyckte att det var tråkigt. Sen är det klart att man har dåliga dagar. Och det är ju samma hemma också, det spelar ingen roll om man är på eller utanför planen. Har man en dålig dag så gäller det att på nåt sätt lura sig själv för att lyfta alla andra.

– Försöker du att vara glad och positiv hela tiden så blir du det också, tycker jag. Det är något jag går runt och tänker på mycket. Det är lätt att falla in i att man har en dålig dag, och så blir den bara sämre. Det gäller att försöka vända allt till något positivt och se glädjen i allt. Det är därför man försöker komma ned och bibehålla glädjen, för att den ska smittas av.

Efter att ha varit lagkapten i två säsonger tvingades Jim Jakobs inför fjolårsvintern lämna sitt Borlänge Hockey efter fem år i föreningen.

Nye sportchefen Gabriel Karlsson, som senare under säsongen lämnade uppdraget, såg helt enkelt inte någon plats för defensivspecialisten Jakobs.

– Det är klart att det var tufft där och då. Men när jag kollar tillbaks på det så var det bland det bästa som kunde hända. Personlighets-, hockey- och utvecklingsmässigt tycker jag själv att jag har vuxit både på och utanför planen. Det blir nån sorts trygghet när man varit här i så många år. Så det var bara nyttigt att komma iväg en säsong.

Flyttlasset gick till toppkonkurrenten Mariestad där Jakobs fick stort förtroende av erfarne tränaren Andreas Appelgren.

En tid som utvecklade och när han nu är åter på hemmaplan så är det med en hel del nya verktyg i sin låda.

– Det är framförallt spelet med puck. Man har väl varit ganska begränsad i sitt spel, det är väl inget att hymla med. Man har inte haft den där kylan och tagit de där besluten, utan man har spelat safe praktiskt taget hela seniorkarriären. Då var det nyttigt att komma iväg och visa att man kan spela med puck också.

Är du en spelande back nu?

– Nej, det skulle jag absolut inte säga. Det finns de som ska göra poäng, jag ser mig inte som nån sån. Det är mer att jag har utvecklat den biten.

Jim Jakobs är tillbaka. Och det Borlänge Hockey – som han själv beskriver som lika mycket hemma som Säter – han återvänt till är på de flesta sätt samma förening som han lärt sig älska genom åren.

– Det är samma familjära känsla här inne och det är väl det som är grunden och alltid varit det under alla år här. Dörrarna står öppna var som helst om det så är att man vill gå in och surra med de i kafeterian till att gå in till Mats (Tjernström) på kansliet, till att ringa och tjöta med Bergdahl eller gå in till coacherna. Det är den känslan som sitter i väggarna och den är viktig att behålla.

Borlänge Hockey premiärspelar i Hockeyettan på söndag, då man ställs mot Surahammar på bortais.