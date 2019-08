Förlängde med Mora IK – hoppas få en annan roll:"Kan få in en och annan puck"

Under förra veckan stod det klart att Oskar Svanlund förlänger sitt kontrakt med Mora IK. Under lördagen gjorde han sitt första ispass för säsongen i samband med MIK-dagen.

– Farten var det inget fel på, men fötterna gör ont som fasen, säger Svanlund när han kliver in i båset.

Han kom in i Mora IK:s succélag under säsongen 2016/17 och var en spelare som jobbade i det tysta. Men under kvalet glimrade han till och visade vad han hade för kvalitéer.

Jag tycker att det ska bli spännande att kunna ta en lite större roll.

Kontraktsförlängningen innebär att den fartfyllde göteborgaren gör sin fjärde säsong i Mora IK:s A-lag. Tidigare har han varit en defensiv spelare som slitit i tredje- och fjärdekedjan, men i år hoppas han på att få en mer offensiv roll.

– Jag är bara 22 år, men är ändå en av de mer rutinerad i det här laget. Jag tycker att det ska bli spännande att kunna ta en lite större roll. Jag spelade mer offensivt innan jag kom till Mora och jag vet att jag har de kvalitéerna. Så om jag kan få fram det kan jag nog få in en och annan puck, säger Svanlund.

Det faktum att han är en av det äldre i laget trots sin ålder på 22 år ser Svanlund bara som positivt.

– Jag ser inget problem med att vi är ett ungt lag, får vi ihop den här gruppen kan vi bli jävligt jobbiga att möta. Kolla bara på förra året, vi var många stjärnspelare men vi fick inte alls ihop gruppen. Man vinner mycket på att ha ett lag och inte enstaka individer, säger Svanlund.

Förhoppningsvis möter vi Leksand i kvalet igen och slår ut dom.

Att Mora inte fick ihop gruppen i fjol var en stor bidragande faktor till att klubben degraderades till Hockeyallsvenskan. Misslyckandet förra säsongen tog hårt på Svanlund.

– Det var en jävligt tuff sommar och det är klart att det som hände hänger kvar lite. Men det är bara att blicka framåt, vi kan inte göra något åt det nu. Förhoppningsvis möter vi Leksand i kvalet igen och slår ut dom, säger han.

Är målet att slå ut Leksand?

– Ja det är klart att det är.