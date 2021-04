Förgrep sig på åttaårig flicka och hade grova övergreppsfilmer – man döms till fängelse

Övergreppet begicks i mannens bostad under vintern 2020. Flickan sov över hos mannens familj och hon har i polisförhör berättat att mannen kom hem från krogen på natten och då flera gånger kom in i rummet där hon låg. Den sista gången han kom in tog han på henne innanför kläderna och på eller vid hennes könsorgan.

Flera vittnen har berättat att flickan berättat samma sak för dem och vittnar även om att flickan mått mycket dåligt efter händelsen och varit rädd för mannen.

Mannen, som är i 40-årsåldern, har bekräftat att han gick in i rummet där flickan låg men att han gjorde det för att försäkra sig om att hon sov. Han nekar till att medvetet ha tagit på flickan.

Utifrån flickans vittnesmål och vittnesuppgifterna anser rätten att det är klarlagt att mannen begått övergreppet och dömer honom därför för sexuellt övergrepp mot barn.

Filmer hittades

Efter att polisanmälan gjorts gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad. I två datorer hittades filmer som föreställde grova sexuella övergrepp på barn.

Mannen har i rätten erkänt att han tittat på och laddat ner barnpornografi i perioder sedan åtminstone 16 år tillbaka. Han hävdade dock i rätten att den ena datorn köpts begagnad och att den andra datorn kunnat användas av andra personer.

I polisförhör erkände mannen dock att han laddat ner barnpornografi och nämnde heller inte något om att datorerna varit begagnade eller att andra haft tillgång till dem.

Tingsrätten bedömer mannens förklaringar som ”en ren efterhandskonstruktion” och dömer honom även för grovt barnpornografibrott.

Straffet bestäms till niomånaders fängelse och han ska även betala drygt 53 000 kronor i skadestånd till offret.