Företagare utsatt för ovanliga stölder: ”Vad ska de ha det till?”

Ludvikabon driver sedan många år ett företag i skogsbranschen och hans personal sätter bland annat ut nya plantor på hyggen.

– Det körs ut massor av lådor till depåer på olika ställen i skogarna. Det händer då och då att någon låda med 100 plantor försvinner. Det kan väl vara någon liten privat markägare eller någon som vill ha en granhäck som varit framme.

Men den senaste tiden har stölderna varit av en avsevärt större omfattning, berättar han. På en plats mellan Grangärde och Rämshyttan har det skett tre stölder mellan onsdag i förra veckan och i söndags.

– Sammanlagt rör det sig om tusentals granplantor. Eftersom varje planta kostar närmare två kronor så uppskattar jag värdet på det stulna till mellan 5 000 och 10 000 kronor.

I söndags upptäckte en anställd vad som pågick och det av en ren tillfällighet.

– Min arbetsledare hade åkt i väg för att bada med sina barn och fick då se att det stod folk och lastade in lådor i en Rumänienregistrerad bil. Han tog kort och noterade registreringsnumret men han gick inte ur bilen. De var flera karlar och han ensam vuxen, berättar Michael Larsson.

Arbetsledaren ringde sin chef och följde efter bilen som började köra mot Sunnansjö och Larsson i sin tur ringde polisen. Från Sunnansjö ska det utlandsregistrerade fordonet ha fortsatt mot Grängesberg.

I fjol skedde en stöld av 5 000 granplantor på samma ställe och Michael Larsson ställer sig minst sagt frågande till vad tjuvarna ska ha alla plantor till.

– Vad gör de med alla plantorna? Vad ska de ha det till? Finns det en svart marknad?

I hans företag Skogsvårdaren Michael Larsson AB arbetar fyra personer heltid och under några veckor på försommaren samt 1,5 månad under hösten tar han in cirka 15 säsongsanställda som arbetar med att sätta plantor på uppdrag av olika markägare.

Just i det här skogsområdet mellan Grangärde och Rämshyttan så ska granplantor sättas på uppdrag av Stora Enso.