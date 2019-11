Föreningar vill rusta för mer än en halv miljon – se vad som händer i din by

Stiftelsen kom till efter Skid-VM i Falun 2015. Av vinsten från VM-bolaget avsatte kommunen femton miljoner kronor.

Pengarna var särskilt riktade till föreningar i landsbygd med inriktning barn- och ungdomar och integration, även kultur och fritid.

I olika omgångar har föreningar sökt. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har nu sagt ja till ansökningar för ytterligare 644 000 kronor:

Sågmyra Skidklubb får 250 000 kronor. Föreningen vill bygga ett utegym. Syftet är att öka möjligheterna till träning i alla åldrar och att fler ska använda området för motion. Sågmyra Skidklubb bedriver längdskidträning för barn, ungdomar och vuxna och ansvarar för skötseln av elljusspåret.

Grycksbo byaråd får 147 000 kronor. Föreningen vill ordna en bana för frisbeegolf i skogen kring elljusspåret vid Tansvallen. Banan är tänkt att bli en 18-hålsbana och en del av utbudet i området med bland annat fotboll och bandyplan, folkpark och dansbana. En ny förening ska bildas med ansvar för nya frisbeegolfbanan.

Grycksbo IF Orientering får 50 000 kronor. Föreningen vill renovera stugan i Strömbo och öka möjligheterna att övernatta vid läger och träningar för barn och ungdomar.

Nybildade föreningen Stråtjärns vänner, Aspeboda, får 55 000 kronor. I planerna ingår bland annat båtplats vid Stråtjärnens sydöstra sida, inköp av begagnad roddbåt och kanoter, badplats vid Aspåns utflöde i sydost, badramp och badstege.

Vikabygdens IF får 142 000 kronor till en fotbollssatsning för de yngsta. Föreningen vill bland annat bygga en ny femmannaplan för fotboll, i samarbete med Vika IF och köpa in mer utrustning för träning och matcher.

Kommunstyrelsen beslutar 26 november.