Före detta proffscyklist tar över den anrika butiken: "Vi ska föra det vidare på bästa sätt"

I slutet av oktober lämnade sportaffären Cykel & Längdspecialisten in en konkursansökan och sedan dess har frågan varit vem som ska ta över den anrika butiken.

Under tisdagskvällen bestämde sig den förra proffscyklisten Marcus Ljungqvist ihop med sin fru Carina att ta sig an utmaningen.

– Det var mycket funderingar och ett stort steg att ta, säger Marcus.