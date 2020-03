Fördel Sirius i elitseriekampen – Falu BS utan chans på Lugnet

Kort om matchen

I kvalmötet mellan Falu BS och IK Sirius på Lugnet IP blev det hemmalaget som direkt hamnade i uppförsbacke – efter att Marcus Kumpuoja tagit ledningen för Uppsalalaget direkt.

Efter bara 1.30 spelat.

En tråkig inledning för ett BS jagades efter en seger – för att kunna säkra en elitserieplats redan under onsdagen.

Men det skulle visa sig bli tufft mot det försvarande elitseriemotståndet.

Efter ytterligare en halvtimme var Sirus framme igen, den här gången via Nils Bergström som alltså utökade till 2–0.

Ett resultat som också såg ut att stå sig fram till paus innan gästerna tilldömdes ett straffslag i halvlekens sista minut.

Där Jimi Heinonen såg till att de svartvita kunde gå till paus med en tremålsledning.

Efter pausen kom Falu BS ut på jakt efter att spräcka Erik Perssons målvaktsnolla – för att så snabbt som möjligt närma sig.

Ur en halvdålig vinkel lyckades också tillslut Mikael Olsson, assisterad av Mattias Blom, att hitta in bakom Persson.

Till viktiga 3–1.

En lycka som dock skulle visa sig kortvarig då Sirius blott tre minuter senare lyckades fylla på målkontot, den här gången till 4–1.

Hemmalaget lyckades därefter inte kraftsamla ytterligare utan fick se även 5–1 passera bakom Patrik Hedberg, vilket också blev matchens slutresultatet.

I och med vinsten gick Sirius om Falu BS i tabellen på målskillnad och en rysare stundar därmed i avslutningen.

Snackisar

Coronahysterin

Runt om i Idrottssverige ramlade besked om förbud och publikrestriktioner in under dagen. Under matchen på Lugnet höll dessutom statsminister Stefan Löven en presskonferens där han förkunnande ett förbud för allmänna sammankomster från midnatt och tillsvidare i hela landet. Men på Lugnets IP var det lugna bananer och de 650 åskådarna var varmt välkomna.

En sista skälvande dag för den svenska idrottspubliken. Kanske.

Sirus höll för trycket

Det var en match som på förhand gällde mycket för bägge lagen. Vid en vinst hade Falu BS garanterat blivit klara för avancemang uppåt. För Sirus del hade man istället kniven direkt mot strupen – pressade att vinna – för att inte tappa den elitserieplats man kommit för att försvara.

I och med Sirius fem mål mot Faluns enda – blev det också Sirius som stod pall inför pressen att vinna.

Matchfakta: Kvalserien till elitserien

Falu BS–IK Sirius 1–5 (0–3)

Målen: 0–1 (1) Marcus Kumpuoja (William Liw), 0–2 (33) Nils Bergström, 0–3 (45, straff) Jimi Heinonen, 1–3 (60) Mikael Olsson (Mattias Blom), 1–4 (63) Jerker Ortman (Nils Bergström), 1–5 (76) Marcus Kumpuoja (Jerker Ortman)

Hörnor: 9–9

Utvisningar, Falun: 2x10 Sirius: 2x10

Domare: Anders Berg, Jonas.

Publik: 650