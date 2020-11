Förändringar i tidtabeller 2021 för Tåg i Bergslagen – "Fler önskemål tillgodoses"

För Tåg i Bergslagens resenärer innebär det en del förändringar och även indragna tåg.

"TiB:s övergripande mål är att erbjuda ett attraktivt trafikutbud, och i den nya tidtabellen har glädjande nog flera önskemål från våra resenärer kunnat tillgodoses", säger Yujin Zhang, strategisk planerare på Tåg i Bergslagen.

"Tyvärr innehåller den nya tidtabellen även några försämringar i form av indragna tåg", säger fortsätter han.

FAKTA/De största förändringarna under 2021 års tågtidtabell

Linje 53 Bergslagsbanan, Gävle C – Borlänge C – Örebro C – Hallsberg – Mjölby/Laxå.

Tåg 8156 och 8158 slås ihop till en avgång med ankomst Gävle C 06:55, något som möjliggör smidigt byte till SJ:s Snabbtåg 561 med avgångstid 07:06 och ankomsttid 08:28 på Stockholm C.

Avgångar från Ludvika 06:30, 06:58 och 07:29 mot Borlänge C. På eftermiddagen går tågen 16:00, 16:31 och 16:55 från Borlänge C.

Tåg 8179 senareläggs 20 minuter från Borlänge C för att bättre passa Kupolens öppettider. För att behålla bytesmöjligheten i Ludvika så förskjuts anslutande tåg 8029 i Ludvika mot Fagersta C-Västerås C.

Ny tidtabellstruktur lör- och söndagar, då trafikdygnet förlängs genom en omfördelning av tågavgångar. Det blir tydligare tvåtimmarstakt längs hela linjen och möjlighet till ankomst Gävle C 11:30 på lördagar samt avresa från Borlänge C mot Hallsberg kl 18 på lördagar.

Linje 55 Bergslagspendeln, Ludvika – Fagersta C – Västerås C.

Korta bytestider på Västerås C även i morgonrusningen för resenärer som ska byta till tåg mot Stockholm. På eftermiddagen är det redan idag anpassning till Stockholmstågen från kl 15 och trafikdygnet ut.

Tåg 8000 får återigen anslutning till tåg 8162 i Ludvika mot Borlänge C-Gävle C. Det innebär att resenärer från bland annat Smedjebacken mot Borlänge kan välja antingen 06:41-tåget (utan byte) med ankomst Borlänge C 07:33, eller 07:06-tåget med byte i Ludvika och ankomst Borlänge C 07:57.

Förbättrad tidtabell för tåg 8097 som kommer att gå hela vägen Borlänge C – Ludvika – Fagersta C istället för nuvarande Borlänge C – Ludvika – Smedjebacken – Ludvika – Fagersta C.

Tåg 8029 senareläggs 20 minuter från Ludvika för att behålla anslutningen från tåg 8179 från Gävle-Borlänge.

Källa: Tåg i Bergslagen